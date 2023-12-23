李依环 实习生聂陈昱

12月23日，2024年研究生考试开始前，大连理工大学考点的考生正有序排队入场。任亭钰 摄

人民网北京12月23日电 今天，2024年全国硕士研究生招生考试（初试）正式拉开大幕。根据教育部考试安排，初试时间为2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目于12月25日进行。

报名人数三年来首降 400余万学子今日奔赴考场

2023年考研初试时间安排。图片来源：中国研究生招生信息网

据教育部统计，2024年全国硕士研究生招生考试报名人数为438万，比上年度减少36万，下降约7.6%。

近年来，考研报名人数持续增加。教育部数据显示，2021年和2022年的考研报名人数分别为377万人、457万人，2023年增长至474万人，创下新高。2024年考研报名人数有所回落，系三年来首次下降。

全力护航研考 教育部门强调优化考生服务

教育部高度重视做好2024年全国研考组织工作，要求落实落细极端天气防范应对措施，全面强化风险隐患排查，对考试组织基础设施进行重点检查；完善应急处置机制、畅通应急处置流程，全力做好应急处突工作；因地因校制宜，实施更多暖心举措，优化考生服务。

近日，多地出现雨雪寒潮天气，甘肃、新疆等地发生地震，形势复杂严峻。据悉，甘肃省教育厅指导临夏回族自治州教育局第一时间摸排考点，同时成立专班对积石山籍参加考试的1240名考生一一对应联系，确保如期参加考试。

青海省教育厅第一时间摸排海东市参加考研的学生信息情况。对未能联系的考生，青海省教育厅通过公告形式进行告知，以便及时登记、确认，并为考生提供接送等便利服务。

此外，各地各校以多种举措为考生提供暖心服务。天津开展“云端看考场”服务，提前3天发布所有考点的考场分布示意图，帮助考生提前了解考场情况；贵州定期发布研考气象专题预报；山东、南京分别采取制作盲文卷和大字卷、设立独立考点等，为残疾考生提供便利服务。

哈尔滨工业大学在考场入口开启热风幕，采用考场智能查询机器，设置详尽考场指引；北京邮电大学为考生提供热水和姜丝红糖水，供考生饮用驱寒；华东理工大学在各教学楼内免费供应姜茶、牛奶和点心，并设置考生休息室等。

确保诚信考试 多地考场新增智能安检门

记者注意到，为了确保考试的公正性和安全性，近日，多地发布2024考研须知。其中，黑龙江、辽宁、河南等地明确，今年研考入场新增智能安检门检查环节。

内蒙古今年研招考试采取“2+1”安检模式，即所有考生必须接受两次人工安检和一次智能安检门安检，建议考生提前1小时到达考点。考生在考试过程中如随身携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备，无论使用与否，均认定为考试作弊，取消本次考试全部成绩。

为保证考试安全顺利进行，在重庆医科大学考点，两道智能安检门验证身份的同时，将标示出藏匿电子设备的具体位置，并将安检数据实时上传到有关部门监看。

此外，江西此前发布研考温馨提示，明确考前已确诊流感等呼吸道传染病感染且尚未痊愈的考生，如需申请在备用考场参加考试，请向报考点报备并提供三甲医院的诊断证明。

(责编：郝孟佳、熊旭)