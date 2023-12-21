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教育部多措并举应对低温雨雪 全力确保研究生招考顺利进行

2023年12月21日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：全力确保研究生招考顺利进行

23日，2024年全国硕士研究生招生考试将拉开帷幕。教育部日前开展专项工作部署，要求各地教育部门积极防范应对低温雨雪冰冻和地震等灾害，全力确保2024年全国硕士研究生招生考试顺利举行。

教育部要求，各地教育行政部门和考试机构要密切联系当地气象、地震部门，加强对低温雨雪冰冻等极端天气预报预警和地震预警，坚持把广大考生和考务工作人员的生命安全放在第一位，进一步完善应急预案，细化防范举措，做好充足准备，尽最大可能减少低温雨雪冰冻、地震等对考场组织、考生赴考等带来的不利影响。要强化考点考场风险隐患排查，确保考点考场基础设施正常运行，防止极端天气、震后次生灾害造成断水、断电、断气、断热等情况。要优化考生服务保障，引导考生错峰、快速进入考点，有条件的考点可设置室内候考区，为考生提供更多便利服务。

教育部提醒广大考生：密切关注天气变化，遇到极端天气须提前规划好赴考行程，同时做好自身防寒保暖，防范冬季呼吸道流行疾病，保持良好的身心状态。

（记者刘博超）

(责编：郝孟佳、李昉)

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