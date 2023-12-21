段立国

原标题：【光明时评】让科学大师剧成为“大思政课”生动教材

近日，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”（以下简称“工程”）座谈会在京举行。今年是工程走过的第10个年头。自2013年中国科协牵头实施工程以来，现已动员19所高校以邓稼先、钱学森等科学家为原型，自主创排20部舞台剧。截至目前，这些科学大师剧累计演出430余场，吸引50余万名大中小学生和社会公众走进剧场，“云端剧院”吸引超千万人在线观看。科学大师剧以广大青年大学生喜闻乐见的艺术形式实现了科学、艺术与教育的有机融合，卓有成效地推动了高校“大思政课”课堂的延伸、格局的拓展和平台的提升，成为高校“大思政课”的生动教材。

以大课堂涵育家国情怀。科学大师剧通过对科学大师人生经历的呈现、动人事迹的演绎以及时代场景的再现，将价值观的引领寓于其中，推动了思政小课堂向社会大课堂延伸；以身临其境的代入感使广大青年大学生体悟科学大师的爱国情、强国志和报国行，提升境界、涵养品格、激励担当，厚植家国情怀。立足新形势，高校“大思政课”建设，尤为需要重视以大课堂拓展小课堂，以培育青年大学生的大情怀。

以大格局凝聚育人合力。全面推进新时代高校“大思政课”建设，应构建工作大格局，以充分调动全社会力量和资源，凝聚育人合力。工程广泛动员科技、历史、文化等领域的专业力量，引领全国19所高校创排科学大师剧，形成了政府、学校、社会密切联系、协调联动的一体化工作格局，显著优化了德育资源的整合，巩固和扩展了“大思政课”建设阵地。

以大平台创新美育课堂。科学大师剧作为高规格、大规模的高校舞台剧品牌活动，以科学大师的人物故事为德育载体，以科学家精神为价值内核，以剧目展演为表达形式，扎根校园，感染青春，不仅为高校师生提供了弘扬科学家精神、展现蓬勃朝气的艺术舞台，同时也打造了高校思政美育的创新课堂——聚光灯下参演师生与人物角色的交融，使科学家精神走进了参演者与观看者精神世界的深处。

改革创新是时代精神，青年大学生是极具创新活力的群体，高校“大思政课”也须在改革创新中赢得青年。习近平总书记指出，“大思政课”我们要善用之，一定要跟现实结合起来。推动“大思政课”高质量发展，应立足新时代高校教育形势的新变化，源源不断地创造出科学大师剧式的生动蓝本，切实增强“大思政课”铸魂育人实效。

（作者：段立国，系山东大学马克思主义学院副教授）

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