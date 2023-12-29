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新年小长假怎么过？这所小学用9门课程回应“标准答案”

2023年12月29日14:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月29日电 如何学会聆听、提炼核心信息、复述他人话语？如何统筹全家时间，欢度“亲子时光”？如何设计休闲活动，兼顾安全和有趣……在28日举行的第三届北京市基础教育发展论坛暨北京教育学会分论坛上，北京医科大学附属小学用9门课程展示“小长假打开方式”。

论坛上，学校9门课程同步开讲，涵盖语文、数学、英语、劳动、科技、美术等多学科。各学科教师通过“生活-学习-生活”的模式，真实还原并展示了一体化教学实践模式。

记者在现场看到，英语老师以近期热议的“课间十分钟”话题正式开展教学，让学生们通过日常观察不断探究，最终得出结论。语文课上，通过重现一个真实的购物情境和一篇经典名著选段的学习，学生们学会了捕捉关键信息与复述对话。数学课上，学生们在老师的指导下找到家人的“公休时间”，设计“亲子活动”，与此同时了解平均数、负数等概念。科学课堂上，学生们通过制作消声装置了解声音的传播规律。劳动上，教师带领学生们学习实用的衣物收纳技巧。美术教师则通过“巧手灵心”鼓励同学们为身边的家人、伙伴送去节日祝福。

数学老师让学生找到家人“公休时间”。校方供图

数学老师让学生找到家人“公休时间”。校方供图

北京医科大学附属小学校长田国英介绍，学校将“5C”课程建设理念植入到“康+”课程中，形成了北医附小的“5+N”课程图谱：“5”即剪纸、京剧、心理、排球、中医药5项特色课程图谱；“N”即学校对已形成的特色课程，增强其与学校教育教学的融入和浸润，进一步加强合作探究与开放创新能力，对“康+”文化的赋能增值，实现寓教于乐、化教于心。

科学老师教同学制作消声装置。校方供图

科学老师教同学制作消声装置。校方供图

“在这一过程中，学科从4个维度上实现了‘一体化’，首先就课程而言，各学科的核心素养与课程要求‘一体化’整合；第二就跨学科联动而言，多学科以共同主题的方式‘一体化’融合；第三就家校社资源而言，通过‘一体化’的方式为学校教育教学供给资源；最后是教科研评判标准而言，学校实现了‘教—学—评’有机衔接的‘一体化’模式。”田国英说。

北京市教育学会常务副会长唐亦勤表示，在新时代教育背景下，培养学生核心素养已成为教育实践和研究的首要任务。北医附小进一步加强课程一体化实施，探索课程设计的一体谋划、一体衔接、一体落实，体现课题课程课堂育人的一体贯通。学校把人的生活、生存、生命与健康成长、周围环境紧密结合，真正做到启智润心。

据介绍，本次论坛以“夯实教育强国基点 探索基础教育创新之路”主题，由北京市教育学会主办，北京市海淀教育学会提供支持，北京医科大学附属小学承办。（孙竞、实习生聂陈昱）

(责编：李依环、熊旭)

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