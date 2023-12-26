邱勇

原标题：让辅导员“双肩挑”传统焕发时代活力

党的二十大报告强调，全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。辅导员是开展青年大学生思想政治工作的重要力量，在高校思想政治工作体系中具有重要的、不可替代的地位和作用。在新征程上，高校要弘扬优良传统，建设好辅导员队伍，保证这支队伍高质量、高水准，并且后继有人、源源不断。

1.“双肩挑”政治辅导员制度的历史经验

“双肩挑”是清华大学于1953年建立的政治辅导员制度最大的特色，即一肩挑业务学习，一肩挑思想政治工作。70年前，面对学生数量迅速增加、从事思想政治工作的干部数量严重不足的特殊形势，时任校长蒋南翔创造性地提出选择学习成绩优良且觉悟较高的党团员担任辅导员、“半脱产”做思想政治工作。1953年，清华大学从大三学生中精心选拔出25名政治和业务都优秀的学生担任辅导员。这一创举也推动了辅导员制度在全国高校落地生根。

70年来，“双肩挑”政治辅导员制度积累了许多历史经验，对于推动高校思想政治工作改革创新具有重要意义。

一是将党的教育方针提出的人才培养目标进行了具体化、人格化的呈现，为广大青年学生树立了具有引领示范作用的学习榜样。“双肩挑”政治辅导员制度坚持又红又专、全面发展的培养选拔标准，丰富了人才培养目标的内涵，生动回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题。“双肩挑”政治辅导员政治强、思想好、业务精，是学生身边可望可学的优秀榜样，带给学生潜移默化的影响，激励学生奋勇前进。

二是将解决思想问题与解决实际问题紧密结合，创造了一种“总与学生在一起”的思想政治教育的有效模式。“双肩挑”政治辅导员本身也是学生，容易与同学打成一片，有利于深入了解学生的思想状况。“总与学生在一起”是“双肩挑”政治辅导员制度的独特优势。因为在一起，辅导员与学生平等而亲近，故而能够敏锐地捕捉教育契机，灵活运用多种方式方法，更好地把思想政治工作做在日常、做到个人。

三是将“育人”与“育己”有机统一起来，在压担子的过程中促进了辅导员自身的全面成长。学校有计划地帮助辅导员形成正确的思想方法和工作方法，熟练掌握马克思主义理论，练好政治上的基本功，同时抓好自身专业学习，促使他们成长为复合型人才。有意识地给辅导员压担子，让辅导员在有难度、有挑战的工作中学会处理各种矛盾，得到综合性锻炼。实践充分证明，让学业优秀的学生做思想政治工作并不是“屈才”，而是大有助益。

2.永葆“双肩挑”政治辅导员制度生命力

“双肩挑”政治辅导员制度坚持了育人和育才相统一的人才培养辩证法，探索了中国特色社会主义大学开展思想政治工作、培养社会主义建设者和接班人的宝贵经验。辅导员制度在70年的发展历程中不断创新、不断完善，在党的坚强领导下，始终保持着旺盛的生命力。

一是适应时代需求，不断调整和优化辅导员队伍结构和岗位设置，促进其更好地开展思想政治工作，适应学生思想特点和行为方式变化。清华大学的辅导员最初从大三学生中选拔，20世纪80年代中后期开始从研究生中选拔，并于1995年起增设研究生德育助理队伍。2000年后在本科生辅导员队伍中先后设立党建辅导员、网络辅导员、心理辅导员等岗位。不断壮大的辅导员队伍实现了学生思想政治工作的全覆盖。

二是不断完善管理制度，构建辅导员思政能力提升体系，打造一支作风优良、战斗力强的骨干思政队伍。通过出台《关于进一步加强“双肩挑”政治辅导员队伍建设的若干意见》《“双肩挑”政治辅导员管理办法》，对辅导员发挥思想引领作用提出更高要求。通过岗前系统培训、上岗专业培训、日常实践培训、专题思政培训等环节提升辅导员队伍思政工作能力和水平。

三是不断完善全周期发展支持体系，全方位提升辅导员队伍综合素质，助力辅导员成长成才。如设立辅导员发展专项基金，为辅导员拓宽国际视野、提升学术水平提供支持。设立辅导员专门奖项，激励辅导员成为学生眼中的成才表率。

3.推动“双肩挑”政治辅导员队伍建设高质量发展

习近平总书记强调，做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。在新的时代背景下，外部环境不确定性增强，社会思潮纷繁复杂，学生思想状况更加活跃多元，学生思政工作面临新的挑战。高校党委要继续高度重视辅导员队伍建设，教育引导辅导员主动面对新形势新挑战，增强使命担当、严格自我要求、提高工作水平，推动辅导员队伍建设高质量发展。

一是要学精悟透用好马克思主义这个看家本领，加强对学生的思想政治引领。辅导员要加强理论学习，带头学好习近平新时代中国特色社会主义思想，做到先学一步、深学一层，做到学思用贯通、知信行统一，不断增强党性修养，注重将理论学习成果转化为育人动能，不断增进学生对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

二是要按照“全面覆盖、不落一人”的工作标准，让关心关爱、教育引导触及每一位学生。思政工作的覆盖度是检验辅导员工作成效的关键指标之一。要践行“一个都不能少、一个都不掉队”的要求，让深入细致的思想政治工作、全方位的发展支持覆盖每一个学生。对于家庭经济困难、学习与发展遇到阻碍、存在心理困扰或思想困惑的学生，要重点给予帮助，让学生感受到关爱就在身边、关怀就在眼前。

三是要准确把握互联网时代学生特点，提升网络思政工作能力。在互联网时代，如何在现实和网络中都实现“总与学生在一起”，既是必须思考和破解的难题，也是提升思想政治工作成效的机遇。辅导员要善用互联网，敏锐把握学生的思想动态，能与学生深入互动，提升正面引导能力，敢于与网上错误思潮作斗争。要带领学生一起走进社会大课堂，联通校内校外、网上网下，拓展工作场域，上好新时代“大思政课”。

四是要增强“两个肩膀挑担子”的本领，强化又红又专、全面发展的示范带动作用。辅导员要坚持在“事上练”和“做中学”，争取在思想政治工作和业务学习方面都具备“挑得起，挑得稳，挑得好”的能力，让红的底色更加鲜艳，专的亮色更加明亮。要在就业选择时为学生作出示范，积极投身重点领域、重点行业，在新时代的广阔天地中大有作为，在党和人民需要的地方发光发热。

（作者：邱勇，系中国科学院院士、清华大学党委书记）

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