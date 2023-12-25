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教育部启动首批全国中小学科学教育实验区、实验校申报

2023年12月25日08:03 | 来源：光明日报
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原标题：教育部启动首批全国中小学科学教育实验区、实验校申报

　　 教育部近日发布通知，将分三批启动全国中小学科学教育实验区、实验校建设项目，在课程资源开发、教师队伍建设、教学方式变革、教育评价改革、场所场景构建、社会力量整合等重点领域和关键环节先行先试，形成一批可复制可推广的典型经验和制度创新成果，提升中小学科学教育质量和水平。

　　 记者了解到，实验区建设将整合高校、科研院所、科技场馆、科技企业类场所、“三农”类场所、自然资源类场所及特色产业等优质教育资源，建设区域性科学教育基地或科学教育中心、联合创新中心等，在课后、节假日、寒暑假免费向中小学生开放，引导学生进课题、进项目、进团队、进实验室。实验区将探索“学校+科学教育场馆（基地）共建”“大中小学科学教育共同体”“城乡科学教育联盟”等创新模式，建立校内外常态联动机制，率先落实“少年科学院”“‘千家万馆’科学教育总动员行动”“中西部地区科学教育场所援建工程”等重点项目，形成家校社协同育人的良好格局。

　　 实验校将成立学校科学教育组织领导机构，制定特色校本实施方案，配强科学副校长、科技辅导员和具有理工类硕士学位的科学类课程教师，持续提升教师科学素养与教学能力；建设科学探索实验室、综合实验室、创新实验室、科学活动园等，配齐配好实验仪器设备和资源，并深入开展“请进来”“走出去”活动，拓展科学活动资源。

　　 据悉，实验区原则上以县级教育行政部门为单位申报，具备较强统筹能力的地市级教育行政部门也可申报，鼓励共同富裕示范区、中国特色社会主义先行示范区、国家生态文明试验区等积极申报；实验校可以以学校为单位单独申报，也鼓励学校作为主体单位与合作较为紧密的科技馆、青少年宫、高校、产业园区等单位联合申报。各省级教育行政部门审核后将推荐实验区不超过5个、实验校不超过40所，最终由教育部确定公布100个左右实验区、1000个左右实验校名单。（记者周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)

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