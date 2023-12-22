“神舟十六”航天搭载林木种子交接会现场

人民网12月22日电 日前，湖南省岳麓山林木航天育种联合实验室“神舟十六”航天搭载林木种子交接会在湖南省林业科学院举行。搭乘“神舟十六”飞船遨游太空五个月的468克、799粒黑老虎太空种子移交湖南环境生物职业技术学院，意味着黑老虎太空种子育种实验在该校正式落地。

“我们会以最快的速度在‘林下药用植物应用技术湖南省工程研究中心’基地种下这些象征未来和希望的种子，培育出‘高产、优质、稳产、适宜生产期、适应农业机械化’的黑老虎新品种，致力寻求丰产的‘金钥匙’。”该校副校长、黑老虎“飞天”项目负责人梁忠厚表示。

梁忠厚介绍，团队将从黑老虎航天育种种质资源创制入手，开展形态学性状观测、遗传变异分析、基因组测序、活性成分分析、营养成分测定、优良种质选择研究和优良品种评价，待最终形成新种质资源后，申请国家或省级品种审定。

载“育”归来的黑老虎种子回到“林下药用植物应用技术湖南省工程研究中心”

据悉，黑老虎是我国特色的药用、果用、观赏多用途植物，为历史悠久的传统侗药，野生种主要分布在湖南、江西等地亚热带山地森林中。2023年3月，中国载人航天工程办公室公开征集航天育种实验搭载项目，由湖南环境生物职业技术学院选育的黑老虎种子成功入选航天育种实验材料名单。

团队复检航天育种种子

为确保种子能够成为“天选之种”，梁忠厚团队特地从福建武平、云南文山、湖南通道等地遴选出遗传稳定性好、籽粒饱满、品质优良且符合国家相关质量技术标准的黑老虎种子。“与传统地面诱变育种相比，航天育种产生的变异频率高、幅度大，稳定性好，能够缩短育种周期，有助于培育出性状更加优良的新品种，为育种按下了快捷键。”梁忠厚表示。(王鑫 杨婧文 黄红焰)

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