原标题：五个“严禁”，让义务教育课后服务更优质

每天下午放学后的课后一小时，是北京某小学二年级学生郭小明（化名）最期待的“游戏”时间。“我选了武术和思维训练课，可喜欢了。”

作为落实“双减”政策的举措之一，目前，更为丰富的课后服务在全国义务教育阶段学校实施开展。两年多来，这项工作成效如何？教育部等四部门为何出台《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》？近日，记者就此专访了教育部基础教育司负责人。

记者：2021年，“双减”政策正式出台实施，其中明确规定要提升义务教育学校课后服务水平，满足学生多样化需求。目前，课后服务工作取得了哪些成效和经验？

负责人：“双减”实施两年多来，课后服务工作取得积极进展，受到普遍欢迎。成效主要体现在四个方面。

一是丰富了课后服务内容。教育部指导“一校一案”制定课后服务实施方案，充分挖掘校内潜力，采取“请进来、走出去”等方式，利用科普、文旅、体育等校外资源支持开展课后服务。

二是充实了课后服务队伍。各地各校坚持以学校教师为主承担课后服务，同时还引进了28万余名科技人才、文艺工作者、体育教练员、退休教师等专业人员参与课后服务。

三是强化了课后服务保障。国家提高了学校生均公用经费基准定额，小学、初中分别提高70元、90元，主要用于支持学校落实“双减”政策、提升课后服务水平；督促全国所有省份出台了课后服务经费保障办法，所有县区均落实了课后服务经费保障机制。

四是推动了数字化赋能。我们通过建设全国基础教育管理服务平台，组织开展课后服务数字化管理试点，首批已有31个省份、594个县（区）的23206所学校参与试点，优化学校管理流程，畅通家校沟通渠道。各地各校在做好作业答疑辅导的同时，普遍开展了丰富多彩的活动项目，课后服务的吸引力、有效性显著提升。

记者：在课后服务实施过程中，目前还存在哪些不规范行为？

负责人：在实施过程中，个别地方和学校随意扩大课后服务范围，以课后服务名义乱收费，增加了家庭教育负担；有的学校强制学生参加课后服务，在课后服务活动中组织刷题备考、讲授新课、集体补课，增加了学生课业负担。

“双减”政策实施的目的是切实减轻义务教育阶段学生过重学业负担，促进学生全面发展、健康成长，开展课后服务是为学生提供更多可选择的德育、体育、美育、劳动等活动，也是彰显学校办学特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径，是解决家长急难愁盼问题的一项重要民生工程。上述不规范行为违背了“双减”初衷，需要进一步规范整改。

记者：此次四部门发布通知明确提出五个“严禁”，如何确保这些要求落到实处？

负责人：首先要及时调整完善政策。各地要根据本通知要求，对区域内课后服务实施情况进行全面排查，调整完善相关政策措施。特别是要全面规范义务教育阶段服务性收费和代收费项目，包括课后服务收费在内的服务性收费和代收费项目清单应重新报省级人民政府审定后执行。

其次，从速健全监督举报平台。各地要积极设立课后服务监督举报电话或信箱，及时核查办理群众反映的课后服务问题，坚决纠正违规行为。教育部等部门也将及时核查处理群众反映的有关问题。

同时，还要做好对社会和家长的解释工作。各地要及时调整完善课后服务相关政策措施，在2024年春季学期开学前通过“致家长的一封信”﹑召开家长会等方式，广泛宣传新学期课后服务有关要求，做好解释工作，与既往工作平稳衔接。

记者：在推动提升课后服务质量方面，未来还有哪些计划？

负责人：在规范课后服务工作的同时，教育部将锚定“双减”目标，不断完善课后服务体系，强化课后服务育人功能，提高课后服务质量，满足学生多样化学习需求。

一是丰富课后服务内容，指导各地各校加强课后服务活动课程资源开发，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。

二是充分利用校外资源，按照有关规定有序引进具有资质、符合条件的社会组织和专业人员参与课后服务，发挥好少年宫、青少年活动中心等校外活动场所在课后服务中的作用。

三是加快数字化赋能，全面推进优质课后服务教育资源共建共享，有序扩大数字化管理试点应用，提高课后服务管理效能。

四是强化条件保障，推动各地健全课后服务经费保障机制，规范收费行为，保障课后服务健康发展。

（记者 唐芊尔）

(责编：李昉、郝孟佳)