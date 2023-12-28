人民网北京12月28日电 （记者郝孟佳）25日至28日，中国科学技术史学会2023年度学术年会在北京举行。中国科协名誉主席、北京大学教授韩启德院士表示，科学史的研究和教学应该受到更进一步的重视，弘扬科学文化一定离不开科学史，离不开对科学精神的传承。

会议现场。学校供图

韩启德认为，这些年来，对于科学史无论是教育部还是各个学校都越来越重视，但是还非常不够。““如果真重视了，只有一个标准，看我们的大学是不是把科学史作为所有理工、医、农、文科的必修课。”

中国科学技术协会党组成员、书记处书记王进展在致辞中表示，希望学会和年会更加主动服务党和国家大局，在中华传统优秀文化的传承和文明交流互鉴中发挥更重要的作用；更高水平团结引领科技工作者，促进学术繁荣，涵养优良学风，实现科技史领域更加灿烂的百花齐放；更高质量推动学科发展，培养造就一大批科技史的领军人才和青年骨干，为高水平科技自立自强提供坚实人才支撑。

据了解，本次会议由中国科学技术史学会主办，中国科学院大学人文学院承办，来自全国100多所高校和科研单位近600名科技史研究者齐聚一堂，就科学技术史相关的议题展开广泛研讨与学术交流。会议期间还举行了中国科学技术史学会第十届常务理事会第七次会议和第十届理事会第四次会议。

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