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刷身份证即可入校！多所高校官宣“开园”

2023年12月29日14:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月29日电 中国人民大学28日发布消息称，为尽可能满足社会人员的入校需求，实现校园有序开放，中国人民大学自2024年1月1日起，将开通社会人员线上自行登记入校系统。

记者了解到，北京大学、北京外国语大学、北京理工大学、浙江大学、同济大学、武汉大学等高校此前已发文，明确向社会开放校园，社会人员可通过预约、登记入校或直接刷身份证进入校园。此外，北京建筑大学25日宣布正式启用明湖冰场，周末及寒假面向公众开放。

人民网对部分高校的相关规定进行了梳理，以供网友参考。各高校对于访客入校的时段、开放区域等规定各不相同，务必提前了解各高校管理规定。

北京外国语大学 校外人员持本人实体二代居民身份证，经闸机刷脸完成人证核验后即可入校，无需通过校内师生预约。

北京理工大学 校外人员进入除西山试验区外的校区无需进行报备，携带本人身份证并登记即可入校。

北京大学 今年7月份，北京大学就已恢复校园预约参观通道。近日，北京大学新燕园冰场和未名湖冰场也已对外开放，从北京大学APP上可以预约、购票。

武汉大学 入校参访可登录武汉大学官方微信公众号，在“预约进校”菜单栏进行线上预约。预约成功后刷身份证步行入校。未能提前线上预约的临时性访客，可在校门处扫“武汉大学官方微信公众号”二维码，现场预约。

复旦大学 为推进校园有序开放，非本校人员可随时登录“复旦信息办”公众号登记身份证等基本信息后，即可从指定校门刷身份证或随申码后进校（车辆进校需要报备）”，进校时间为每天的早上6时至晚上10时。

同济大学 今年5月起，各个校门都已对外开放，校外人员刷身份证即可进入。

北京建筑大学 12月25日起正式启用明湖冰场，周末及寒假面向公众开放，通过“北建大场馆中心”公众号即可体验。（李依环、实习生聂陈昱）

(责编：李依环、熊旭)

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