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推动教育强国建设行稳致远

——2023年我国教育事业改革发展述评

2023年12月31日09:50 | 来源：光明日报
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原标题：推动教育强国建设行稳致远

　　 冬日的阳光洒满大地，馥郁的书香弥漫校园。岁末年初，大江南北的校园里，翻腾着澎湃的求知热浪，充溢着勃发奋进的力量——

　　 那是一间间智慧教室里思维碰撞的火花，是一个个先进实训车间里设备运行的轰鸣；那是运动场上跃动欢呼的身姿，是实验室里攻坚克难的灯火……

　　 光影交织、画面流动，记述着2023年中国教育事业改革发展坚实的足迹。

　　 教育兴则国家兴，教育强则国家强。习近平总书记强调：“建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。”

　　 牢记嘱托，坚定信念，一年来，广大教育工作者步履铿锵，不懈奋斗，积极投身教育强国实践，为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

　　 育人之本，在于立德铸魂。习近平总书记指出：“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题，也是建设教育强国的核心课题。”一年来，教育系统坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，广大师生展现出昂扬向上的精神风貌和听党话跟党走的坚定决心。

　　 党的创新理论进教材进课堂进头脑工作有力推进——

　　 8月，中宣部会同教育部组织编写的《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》教材出版发行；9月，中等职业学校三科统编教材投入使用。广大教育工作者围绕教材的主体内容和关键要点，及时更新统编课件，组织编写教学讲义……复旦大学马克思主义学院教授高国希深感重任在肩：“要用好新教材，打造春风化雨的思政‘金课’。”

　　 德智体美劳全面发展的育人体系不断完善——

　　 青少年读书行动如火如荼开展，引导激励青少年学生爱读书、读好书、善读书，立志为中华民族伟大复兴而读书。教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，推动切实把心理健康摆在更加突出的位置，促进学生身心健康协调发展。大运会、学青会等相继举行的精彩赛事，在青少年心中播撒下热爱体育、崇尚运动的种子，推动教体融合向纵深展开。

　　 学校思想政治教育工作持续加强改进——

　　 大中小学思想政治教育一体化建设不断推进，“时代新人铸魂工程”“大思政课”建设工程深入实施，《中华人民共和国爱国主义教育法》表决通过……各级各类学校办好思想政治理论课，推动相关内容融入各类学科，广泛组织开展校内外实践活动，将爱国主义教育贯穿育人全过程。

　　 越要实现高质量发展，就越依赖科技创新，越依赖高水平人才。这一年，加快建设高质量教育体系、为高质量发展蓄势储能的足音铿锵。

　　 跨过“有学上”和“基本均衡”的关口，基础教育布局与发展向着更好、更稳、更深处行进。启动实施新时代基础教育扩优提质行动计划，更好满足人民群众“上好学”的愿望；在教育“双减”中做好科学教育加法，点亮青少年创新梦想；《校外培训行政处罚暂行办法》正式实施，我国校外培训依法治理迈出重要一步。

　　 深化现代职业教育体系建设改革，职业教育不断提质升级。第一批市域产教联合体、首个国家级产教融合共同体成立，首批重点领域职业教育专业课程改革试点工作启动，11项现代职业教育体系建设改革重点任务出炉，中国职业教育第一所海外应用技术大学亮相……推进职普融通、产教融合、科教融汇，职业教育高质量发展迎来新篇章。

　　 全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才，高等教育勇担龙头使命。淘汰不适应经济社会发展的教学内容，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，学科布局不断优化；瞄准“从0到1”的基础研究，始终面向国家重大需求培养人，在科研攻关一线锻炼人；77所高水平大学的288个基础学科拔尖学生培养基地，已累计吸引3万多名优秀学生投身基础学科，基础学科拔尖人才“梯队网络”已然形成；以基础学科博士生培养为重点推进学术学位研究生教育改革、以卓越工程师培养为牵引深化专业学位研究生教育改革，研究生教育分类发展改革鼓点正劲……

　　 与党和国家事业发展同频共振，遵循教育规律，坚持改革创新。这一年，教育服务国家战略和区域发展的能力显著增强，对高质量发展的支撑力、贡献力不断提升。

　　 在长三角、京津冀、粤港澳大湾区、中西部、中部、东北地区等区域重点城市，多场教育强国战略咨询会召开；广东启动百校联百县助力“百千万工程”行动，组织省内百家高校院所与109个涉农县（市、区）结对共建，为县镇村发展提供人才、智力和科技支撑；黑龙江推进教育、科技、人才一体发展，加快高教、职教两大改革，建设教育支撑的国家级现代农业科研、重型装备制造、中俄教育合作、冰雪体育研学“四大新高地”，为新时代东北全面振兴赋能提速。

　　 “教育家精神为新时代教师职业发展树立精神航标，我将树立‘躬耕教坛、强国有我’的志向和抱负，让教育家精神在乡村振兴、强国建设、民族复兴伟业中更加闪亮。”全国教书育人楷模、南京市浦口区行知教育集团总校长杨瑞清表示。

　　 清华大学马克思主义学院博士生车宗凯则说出了亿万学子的心声：“我将在时代浪潮中接过历史的接力棒，以奋斗作为青春的亮丽底色，以拼搏书写无愧于时代的青春颂歌！”

　　 以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基。源源不断的高素质人才，必将为全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

　　 （记者 邓 晖）

(责编：李昉、李依环)

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