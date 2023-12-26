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《中国劳动教育发展报告（2023）》发布

2023年12月26日09:10 | 来源：人民网-教育频道
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发布会现场。中国劳动关系学院供图

发布会现场。中国劳动关系学院供图

人民网北京12月26日电 （记者李依环）《中国劳动教育发展报告（2023）》（下称“报告”）发布会日前在中国劳动关系学院举行。报告基于详实的调研数据、实践做法、典型案例，旨在为各地教育行政部门把握劳动教育动态情况提供参考，为各级各类学校领导和劳动教育教师开展劳动教育提供参照，为学界和业界全面了解中国劳动教育的生动实践提供借鉴。

据悉，自2021年以来，中国劳动关系学院已领衔推出三本劳动教育年度报告。本年度报告旨在全面呈现2022年中国劳动教育发展的整体面貌，包括政策概览、学术研究、课程建设、教材建设、实践基地、教师队伍建设、评价标准建设、中小学劳动教育特色实践、职业院校劳动教育特色实践、普通高等学校劳动教育特色实践等方面，并基于对发展现状的理性分析，展望劳动教育的未来发展前景。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵指出，本年度报告编委会和编写团队首次聚合了教育行政部门、科研院所、普通高等学校、职业院校、中小学等各行各业的专业力量，多维度、全方位呈现了劳动教育领域的发展现状，勾勒了劳动教育的未来发展前景。他表示，中国劳动关系学院愿意发挥团队、专业、平台优势，与大家携手共进、并肩前行，共同谱写劳动教育的美好明天。

教育部学生服务与素质发展中心副主任方伟表示，劳动教育应遵循思想性、实践性和社会性，需注重人文主义教育，让劳动教育回归真实；还应遵循需求导向、问题导向、科学导向和育人导向，围绕各阶段不同学生需求，把劳动教育与学生发展指导及职业生涯教育相结合，体现现代化社会的劳动形态。他希望中国劳动关系学院继续发挥优势，在多个领域奋勇开拓。

发布会上，该校劳动教育学院（劳动教育研究院）院长李珂从劳动教育各领域进展、各学段特色实践和未来发展三方面介绍了报告内容。在研讨环节，教育部学生服务与素质发展中心德育与劳动教育处处长左唳鹤、北京市昌平职业学校教育集团总校长段福生、中国人民大学附属中学劳动教研组组长李作林、中国劳动关系学院劳动教育学院（劳动教育研究院）副院长党印等围绕“劳动教育高质量推进的前景展望”进行深入研讨。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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