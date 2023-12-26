原标题：甘肃书法从“进校园”到“在校园”

为继承和弘扬中华优秀传统文化，培养中小学生书写基本技能训练和书法审美教育。25日，甘肃省政府文史研究馆“书法进校园公益活动”启动仪式暨首场专题讲座在兰州交通大学附属中学举行。

12月25日，甘肃省政府文史研究馆“书法进校园公益活动”启动仪式暨首场专题讲座在兰州交通大学附属中学举行。戴文昌 摄

此次“书法进校园公益活动”，邀请一批甘肃省内丰富经验书法家，将常态化开展书法讲座与创作指导，与该省广大师生分享他们的感悟。

甘肃省教育厅二级巡视员王筱亭说，近年来，该省教育系统着力推进中小学书法教育，以语文教学为主渠道开展书法教育。同时注重在各学科教学中融入书法教育，培养学生良好文学写作和书写习惯，提高学生书法水平。

在中小学开展书法教育，给学习成长过程注入人文元素，让学生具有更多的人文情怀，不仅能提高学生汉字书写能力，也使学生更加具有思考性和拓展性。

“实践表明，书法在智育、德育、美育等方面都具有良好的‘立人’作用。”甘肃省政府文史研究馆馆长王华存介绍说，中小学既是书法学习重要阶段，又是个体成长重要阶段。在古代，书法教育实际上是培养人格精神的一种文化活动，有“字因人贵”“书如其人”等说法，并讲究“技道两进”。

12月25日，书法家在兰州交通大学附属中学现场为学校题写了校名、校训、校风、名言警句等。戴文昌 摄

“在我校附属中学开展‘书法进校园公益活动’，是推进学校美育工作走深走实的有益实践。”兰州交通大学党委书记狄生奎说。

书法是中华优秀传统文化瑰宝，也是中小学生基础教育的重要内容。书法不仅仅是“技”，是“艺”，更是“道”。

已经学习四年书法的兰州交通大学附属中学7年级学生肖潇说，“书法使我在一笔一画之间感受到了它的美，也让我养成了平心静气的性格，这次‘书法进校园公益活动’，也丰富了我的校园生活。”同样学习5年书法的7年级学生李紫墨说，“练习书法可以陶冶我的情操。”

“书法对于我而言，不仅仅是在学校课堂上学到的一门艺术，它能让我感受到丰富的艺术。”正在聆听首场专题讲座的兰州交通大学附属中学7年级学生马诗媛说。

图为书法家在兰州交通大学附属中学现场书法交流。戴文昌 摄

兰州交通大学附属中学直属党支部副书记田艳琴说，希望通过此次“书法进校园公益活动”，能让学生热爱书法、学习书法，写好中国汉字。

据了解，甘肃省开展“中华优秀传统书法美育数字化传习创新研究项目”，累计在该省12个市(州)45个县、市(区)的2061所农村乡镇和民族地区小规模学校实施了书法数字化教学。 (戴文昌)

(责编：郝孟佳、李昉)