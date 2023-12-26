人民网北京12月26日电 （记者李依环）25日，“筑梦青春 遇‘建’明湖”北京建筑大学冰上嘉年华开幕。开幕式上，该校宣布明湖冰场正式启用。

记者了解到，北建大明湖冰场位于大兴校区图书馆北侧，面积达12700平方米，分为两个区域。北湖是趣味娱乐区，南湖是专业滑冰区，提供单人冰车、双人冰车、冰鞋、冰杖等。为了保证冰面安全，该校安排专人定期测量记录冰层厚度，还设置了冰上安全管理员。

北建大组织学生志愿者亮相明湖冰场。校方供图

北京建筑大学副校长朱静介绍，举办冰上嘉年华，是学校贯通“五育融合”、普及大学生冰上运动的有效路径。依托冰上嘉年华，学校将进一步打造冰上运动公开课、体验营等活动内容，推动学生积极参与冰上运动，强健身心体魄，进一步挖掘明湖冰场的北建大故事，塑造特色校园冰雪文化品牌。

北京市体育局青少年体育处处长于立超表示，明湖冰场项目体现了学校积极探索校园育人资源聚集、空间利用的新机制，多部门齐抓共管、联动协调的育人体系，在大学生群体中积极推广普及冰上运动，能增强大学生身心健康，营造健康向上的校园文化氛围。学校应坚持“五育融合”，充分发挥明湖冰场育人效能，强化责任担当，守牢安全防线，打造特色冰场文化品牌。

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