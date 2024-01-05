原标题：寒假期间严厉打击变相违规培训

寒假在即，中小学生们如何才能度过一个丰富充实、轻松愉快的假期？为切实减轻中小学生校外培训负担，进一步巩固校外培训治理成效，近日，教育部印发通知，部署各地教育行政部门认真做好寒假期间校外培训治理工作。

通知明确，要严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“游学研学”“冬令营”等名义进行的变相违规培训。对此，各地要健全校外培训执法体系，严格规范公正文明地开展执法，对违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点场所进行排查，严防严查隐匿在酒店、咖啡厅、居民楼等场所违规开展学科类培训；各省级教育行政部门要联合工业和信息化、网信等部门，对线上培训主体和重点网站平台开展全时段深度巡查，严防线上违规培训和广告宣传等问题。此外，通知特别指出要加强艺考培训监管，重点关注机构开展集中住宿培训的情况，着重维护招生考试秩序，严查艺术类培训机构开展学科类培训等违法违规行为。

针对部分培训机构乱收费、退款难等现象，通知强调，各地要强化年审工作，推动机构全部纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台管理；强化预收费监管，严格落实预收费不超过5000元的上限要求，预收费须全部进入本机构收费专用账户；指导机构全面使用合同示范文本，将收费标准等信息向社会公开，严防恶意涨价；引导家长使用“校外培训家长端”App进行购课、缴费，切实维护家长学生合法权益。

在做好宣传引导方面，通知指出，各地要充分利用寒假契机，通过小视频、公益广告等方式，在全社会广泛宣传科学的人才观、成才观、教育观；通过倡议书、消费提醒、家访等多种方式，引导家长理性看待校外培训，不盲目跟风报班；组织丰富多彩的文体活动，鼓励学校、社区探索开展托管服务，探索做好科学教育“加法”，营造良好假期氛围。（记者唐芊尔）

(责编：李依环、郝孟佳)