12月28日，中国艺术大讲堂第二讲在中国音乐学院国音堂音乐厅举办。教育部音乐与舞蹈学类专业教学指导委员会主任委员、中国音乐学院原院长、著名作曲家王黎光教授，以“为人民而创作——歌曲创作的灵性·灵气·灵魂”为主题讲授。活动由中国音乐学院院长李心草主持。

王黎光教授以新颖讲述形式和独特艺术角度为师生们带来了一场思想深刻、内容丰富、生动形象的专题讲座。他讲到，灵性是艺术创作者捕捉生活当中点点滴滴，形成的创作源泉和创作元素；灵气是创作者与劳动人民心灵相通、对中华优秀传统文化融会贯通之后所释放出的最大才华；灵魂是作品体现的时代气息和中国精神，是作品生命力的根本。他以亲身创作的《清官谣》《天上有没有北大荒》《人民是天》等多部音乐作品为例，讲述艺术人生和创作故事，引导青年学生将优秀艺术作品创作与个人成长、人民生活、国家发展有机统一起来。

中国艺术大讲堂由教育部高等教育司指导，教育部高等学校艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类和动画、数字媒体专业6个教学指导委员会联合举办。作为新文科中国系列“四大讲堂”之一，中国艺术大讲堂以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，集高校教育家、艺术家合力，共同打造有深度的艺术教育专业课、有广度的素质教育公共课、有温度的课程思政课，将生动的中国艺术实践转化为高质量的中国艺术金课，教育引导青年学生树立正确的艺术观和创作观，更好服务国家软实力提升和社会主义文化繁荣发展。中国艺术大讲堂第二讲活动由艺术类各专业教指委专家、在京艺术类高校和综合性大学师生代表约600人现场参加，全国高校艺术类专业师生6.1万人线上观看。

(责编：孙竞、李依环)