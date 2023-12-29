12月28日，教育部在四川省成都市电子科技大学举办了供需对接就业育人项目交流推进会。本次活动是“2024届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”的重要内容之一。来自全国的400余所高校与150余家企业，围绕人才联合培养、就业实习实训、生涯规划教育、师资队伍建设、毕业生招聘等内容，开展集中面对面洽谈合作，推动人才供需精准对接，促进高校毕业生高质量充分就业。

供需对接就业育人项目是教育部落实党中央、国务院决策部署，促进人才供给与需求紧密衔接，深化产教融合校企合作的重要举措。通过搭建平台，面向各类企业、事业单位和行业协会征集项目指南，组织高校与发布项目指南的用人单位开展对接，为用人单位培养和招聘更多实用型、复合型和紧缺型人才。

该项目自2021年实施以来，已成功举办两期，共有1000余家用人单位与1800余所高校达成合作，发布项目指南2.5万余项，立项2万余项，用人单位提供直接经费支持17.5亿元。第三期于2023年7月启动，得到用人单位广泛关注与积极响应，参与单位和项目数进一步增加。共有1626家用人单位参与项目征集，最终遴选通过1473家用人单位，较第二期增加607家；发布项目指南72156项，较第二期增加48328项。同时，项目设置不断优化，在前两期的基础上，本期新增“重点群体就业帮扶项目”，鼓励企业围绕“重点群体就业帮扶项目”与学校开展对接合作，着重为困难毕业生提供指导帮扶，帮助他们实现尽早就业。

下一步，教育部将持续深化以就业状况和社会需求为导向的高等教育供给侧改革，通过联合培养、科研交流、实习实践等推动用人单位深度参与学校人才培养改革，提高人才供需对接效率，全力做好2024届高校毕业生就业工作。

有意向参与第三期项目对接的高校，可通过教育部供需对接就业育人项目平台“项目公布”栏目，查看企业项目详细内容，根据企业项目中的相关要求自行与用人单位接洽申报。

(责编：李依环、李昉)