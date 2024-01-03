人民网北京1月3日电 日前，由中国企业管理科学基金会、北京市发展和改革委员会指导，首都经济贸易大学主办的中国ESG大会2023暨首届北京ESG学术研讨会举行。

据悉，ESG（环境、社会、治理）是将环境、社会和治理战略融入商业模式和管理体系的理念和方法论，当前正逐渐被纳入企业规范化发展体系，助力达成“碳达峰、碳中和”目标。

“ESG与中国式现代化的本质要求高度契合。在我国，ESG本质上是贯彻落实新发展理念的实践工具，要在新发展理念的指导下构建中国特色ESG体系。”第十三届全国政协常委、经济委员会主任尚福林表示。

北京市发展和改革委员会二级巡视员方明成表示，北京ESG发展已经具有较好的基础，接下来将运用好此次大会的成果，加快研究促进在ESG信息披露、评级见证机构发展、生态圈建设、投资和实践、科学有效监管等方面的政策措施，系统提升北京ESG体系发展水平。

首都经济贸易大学校长吴卫星指出，自2021年以来，首都经济贸易大学连续三年举办中国ESG大会。三年来，首经贸中国ESG研究院在推动ESG体系建设，深入探索实施“双碳”战略和可持续发展战略的路径方面积极作为，取得了一定成绩。

吴卫星表示，高校是ESG生态体系建设中的重要一环。作为北京市重点建设的财经类大学，首经贸在首都经济高质量发展中责无旁贷，并一直在努力探索支持首都乃至国家ESG体系建设的高校模式，思考并回答“培养什么样的ESG人才”“开展什么样的ESG研究”“建设什么样的ESG智库”等一系列问题。

大会当天同期举办四场圆桌论坛，20余位专家、学者、行业代表分享了各自领域践行ESG的经验成果以及所面临的机遇和挑战。（李依环、实习生聂陈昱）

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