人民网北京12月27日电 （记者孙竞）日前，全国中小学幼儿园师德师风建设专家委员会第二届年会（2023）在上海举办。年会以“大力弘扬教育家精神，构建中国特色师德师风体系”为主题，探讨师德师风建设的理论与实践创新。

全国中小学师德师风建设专家委员会副主任委员、上海市教育学会会长尹后庆作了题为《大力弘扬教育家精神 构建中国特色师德师风体系》的大会报告。他提出，要深刻领会教育家精神实质，让教育家精神成为每一位教师的行动自觉，并贯穿教师职业生涯始终；每一所中小学幼儿园要把教育家精神落在实处，绵绵用力；广大师范院校要以培育具有教育家精神的未来教师为使命，久久为功。

围绕“大力弘扬教育家精神”，与会嘉宾分享了观点。全国中小学幼儿园师德师风建设专家委员会副主任委员、曲阜师范大学原党委书记戚万学谈到，教育家精神深深根植于中国传统师道，熔铸于中国共产党人的精神谱系，既是传统的又是现代的，既是历史的又是实践的；全国中小学幼儿园师德师风建设专家委员会副主任委员、贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县民族中学终身名誉校长陈立群提出，教育家精神的六个维度，是聚焦教育的“道”的追求，教师不能离“道”空谈“德”，要在明道、传道中不断“尽性成德”；中国教育学会副会长、清华大学附属小学校长窦桂梅提出，学校在教师队伍建设中应引导每一位教师沿着道的方向，成为“精神上气象万千的教师”；浙江省杭州市崇文实验学校教育集团党委书记、杭州市崇文实验学校校长何慧玲谈到，每一位教师应在课堂教学、班级管理、家校协同、课外活动等具体的实践中，将教育家精神落实落小落细，不断锤炼师德师风。

大会发布了全国中小学幼儿园师德师风建设成果《中小学幼儿园师德师风建设典型案例2023》。记者了解到，本届年会共发布52个典型案例，其中23个大会发言交流案例，29个大会文本交流案例。

据悉，本届年会由教育部教师工作司和中共上海市委教育卫生工作委员会、上海市教育委员会共同指导，全国中小学幼儿园师德师风建设专家委员会、上海市教育学会和上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）联合主办，教育部师德师风建设基地（北京师范大学）、北京师范大学中国教育与社会发展研究院和上海市宝山区教育局共同承办。

(责编：李依环、熊旭)