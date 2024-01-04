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请5万名学生免费吃生日面，这所高校又有暖心操作

2024年01月04日14:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月4日电 近日，大连理工大学发文称，将为每一位在校生送上温馨生日福利。自今年1月1日起，学生可在生日当天携带身份证及校园卡前往食堂登记领取“暖心生日面”一碗。

图片来源：大连理工大学

图片来源：大连理工大学

记者了解到，这几天过生日的同学已经领到了生日面。目前，大连理工大学在校生有近5万人，这个活动将会一直持续。生日时间在假期的同学可以在放假前或者开学后领取。

图片来源：大连理工大学

图片来源：大连理工大学

大连理工大学“寒冬送暖”资助项目始于2009年，至今已连续开展15年。2023年，学校以受资助学生的群体特点和实际需求为导向，结合学生的实际情况免费发放过冬羽绒服，鼓励同学们自立自强、奋发向上。为了更好地满足受助学生的个性化需要，学校在市场调研的基础上协调4家品牌商家入校，共提供48款155种不同颜色样式的羽绒服供同学们现场试穿、自主选择。

据了解，近年来，大连理工大学已经形成多项品牌资助项目，内容涵盖迎新绿色通道爱心礼包、援梦助学金、援梦专列、邮寄喜报、发放中秋节月饼、冬衣、考研加油包等，全方位落实国家资助政策，在学生成长成才的不同阶段，多措并举精准帮扶家庭经济困难学生，着力解决学生学习生活中遇到的实际困难。（李依环、实习生聂陈昱）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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