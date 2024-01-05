原标题：山西实施 科技研发人员倍增计划

不久前，全国智慧气象专业教学资源库共建共享联盟成立大会暨职业教育专业教学资源库建设与应用研讨会在兰州资源环境职业技术大学举办。兰州资源环境职业技术大学党委书记郑绍忠在会议上表示，智慧气象专业国家级教学资源库项目的建设目标，是通过联合气象行业企业和相关院校，整合气象领域优质资源，建立共建共享机制，持续丰富气象领域职业教育的优质数字资源。

近年来，包括气象在内的各专业都在如火如荼地建设国家级教学资源库。高等教育出版社发布的《职业教育专业教学资源库十年建设与实践》指出，职业教育专业教学资源库是由职业院校牵头、行业企业共同参与，以职业教育专业为依托，利用现代信息技术手段，通过共建共享集合全国优质教学资源，满足职业院校师生、企业员工和社会学习者“能学、辅教”需求的在线教学和学习系统。

中国职业技术教育学会副会长孙善学表示，专业教学资源库能够破解职业教育在实践教学中的难题。资源库体现了职业教育数字化、智能化的“新气象”，让多个专业领域逐步形成开放、共享的新生态。

开展大规模资源库建设

孙善学介绍，目前职业教育专业教学资源库的建设成果是全社会长期共同努力的结果，其中的参与者既有学校，也有政府、企业。

从2010年开始，教育部立项建设了203个职业教育专业教学资源库，同时带动582个省级立项建设的专业教学资源库。这些专业教学资源库覆盖了职业教育的19个专业大类，为开展混合式教学改革提供了服务和支撑。孙善学告诉记者，目前已有2154所学校、2838家企业参与了专业教学资源库的建设。

数据显示，截至2022年11月22日，职业教育的国家级专业教学资源库累计访问量已超160亿次，日均访问量达到315万次。职业教育国家级专业教学资源库共计203个，共收录网络课程近20万门，视频、图片、文本等学习资源总量近500万条。

经历长达10余年的建设、优化，如今的职业教育专业教学资源库不仅实现了“能学、辅教”功能，还能够满足混合式教学、学生自学、考试评价及服务职业培训等需求。2022年，我国开始推广应用国家智慧教育平台。专业教学资源库在接入国家智慧教育平台后，可供所有类型教育的师生使用。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提到，“做大做强国家职业教育智慧教育平台，建设职业教育专业教学资源库、精品在线开放课程、虚拟仿真实训基地等重点项目，扩大优质资源共享，推动教育教学与评价方式变革。”在孙善学看来，这句话为专业教学资源库指明了发展方向。他表示，“数字化”将成为未来专业教学资源库的关键词。

“无论如何变革，教育资源都是教育事业的基础。因此，我们一定要把专业教学资源库的建设抓实抓好。”孙善学说。

实现教学资源互通共享

铁道机车运用与维护专业国家级教学资源库由湖南铁道职业技术学院轨道交通机车车辆学院（以下简称机辆学院）牵头建设。机辆学院副院长、资源库核心成员黄杰告诉记者，资源库能够助力开展教学活动，对促进相关专业的产教融合意义重大。

据了解，除湖南铁道职业技术学院外，铁道机车运用与维护专业教学资源库的共建方还包括武汉铁路职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、中车株洲电力机车有限公司等24家学校和企业，共计200余名教师和企业技能大师参与其中。

2019年11月，铁道机车运用与维护专业国家级教学资源库正式立项。2022年11月，项目完成验收。3年间，为顺利推进项目建设，团队付出了巨大的努力。

据了解，铁道机车运用与维护专业国家级教学资源库由“六中心、两场馆、一园地”组成，其中既有大型在线虚拟实训平台，也有数字博览馆。目前，资源库已经建成标准化课程33门、特色子库5个、技能训练模块20多个、素材资源2万余条，拥有注册用户近17万人，教学资源被全国1000多家校企单位使用。

“我国轨道交通装备产业发展很快，需求日新月异。我校已经构建了轨道交通装备制造、装备运用、智能控制、管理服务等4大专业群。除专业建设外，推动产教融合，让教学内容紧密对接先进制造业同样关键。在这一过程中，资源库能发挥很大作用。”黄杰说。

目前湖南铁道职业技术学院校企共建了6个省级以上专业教学资源库，线上课程达1600门。此外，校企双方还合作开发了200多本特色教材，其中64本为国规教材。这些都加快着轨道交通装备领域产教融合的进程。

此外，湖南铁道职业技术学院还推行了基于智慧职教等4大平台的信息化育训新模式。据了解，该校各类专业教学资源库学习总人数超过84万，相关平台还为中国中车等企业海外项目的远程教学与培训提供支撑。

“专业教学资源库对产教融合起到了支撑作用。资源库能够构建产业资源与教学资源之间的桥梁，有效实现资源的共享、互通。”黄杰总结说。

资源库建设应“量”“质”齐升

“我国拥有的职业教育专业教学资源库数量，让我国毫无疑问地成为职业教育数字资源建设大国。”孙善学高度评价我国多年来职业教育资源库的建设成果。与此同时，他也提醒，下一阶段资源库的建设应重视质量，重视相关法律法规的跟进。例如，针对职业教育专业教学资源库中各类资源的版权可能受到侵害的问题，孙善学认为，需要探索职业教育专业教学资源库的互联网出版许可和认证，对职业教育专业教学资源库中的优质资源进行完善的保护。

此外，为推广职业教育专业教学资源库优质课程等学习资源，管理部门还可探索课程学习成果认证机制，开发课程电子证书、技能微证书等，让更多人拥有培养职业技能的机会，让职业教育不再局限在院校之内。

“之前几年，很多学校参与了资源库的建设，这有效提高了职业教育专业的建设水平。下一阶段的目标，是用资源库的建设支撑国家高水平专业或者专业群建设。”孙善学说。

黄杰表示，专业教学资源库为专业群提供了在线开放课程体系和课程平台，实训资源与教学内容对建设面向产业的专业群起到了促进作用。随着职业教育的不断发展，高水平专业建设和资源库建设应继续相互促进、相得益彰。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李依环)