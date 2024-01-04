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教育部：将建立健全机制 使大学校园开放和内部管理达到平衡

2024年01月04日08:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月4日电 （记者李依环）近日，大学校园开放话题引发社会广泛关注。教育部网站2日发布《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第04329号（教育事业类428号）提案答复的函》，就《关于践行人民城市重要理念，通过校园开放服务城市和区域发展，加强社会主义精神文明建设的提案》进行答复。

教育部在答复中指出，大学校园更好向社会公众开放具有积极意义，有利于大学更好融入社会、服务社会。教育部将会同有关部门进一步研究，建立健全校园安全风险防控机制，依法保障高校合法权益。同时，指导高校完善相关管理制度，在不影响学校正常秩序和师生学习生活的前提下，使校园开放和内部管理达到平衡。

记者了解到，近期，多所高校宣布将进一步有序推进校园开放，更大限度满足社会公众校园参观预约需求。北京大学、清华大学、中国人民大学、北京外国语大学、北京理工大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、武汉大学等高校此前已发文表示，社会人员可通过预约、登记入校或直接刷身份证进入校园。哈尔滨工业大学2日通过官微表示，自去年8月28日起，哈工大全面开放校园，参观来访不用预约、不限名额，哈工大成为新晋“景区”。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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