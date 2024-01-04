人民网北京1月4日电 近日，北京市教委官网公示的8名大学生拟跨省转学的信息，引发广泛关注。

图片来源：北京市教委网站

公示信息显示，此次跨省转学涉及华南理工大学、清华大学、北京交通大学（威海分校）、北京工业大学、北京化工大学、首都经济贸易大学、北京建筑大学等多所高校。8名学生转出学校的录取分数线均高于转入学校的相关专业最低录取分数线，分数差值最大者为159分，分数差值最小者为2分。

图片来源：北京市教委网站

记者了解到，今年7月，北京市教委官网也曾就北京地区9名大学生跨省转学情况发布公告。

图片来源：北京市教委网站

根据《北京市教育委员会关于做好普通高等学校学生转学工作的实施意见》，学生一般应当在被录取学校完成学业。本专科学生因患病或者有特殊困难、特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求的，可以申请转学。申请转学的本专科学生高考分数应达到拟转入学校相关专业在生源地相应年份的高考录取分数；申请转入学校不高于转出学校的层次、学科专业水平；申请转学的研究生需通过拟转入学校学位评定委员会组织的专业考核或学业水平评估。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)