人民网北京1月12日电 11日，第一届北京市幼儿园紫禁杯优秀教师评选总结展示交流会召开。本次交流会以“仁爱、专业、智慧”为主题，共评选出130名紫禁杯优秀教师，其中10名教师获得特等奖，120名教师获得优秀教师奖。

据了解，紫禁杯是一项由政府部门主导、社会单位支持的奖励机制，至今已开展36年。2023年，紫禁杯在原有中小学优秀班主任评选基础上首次增加了幼儿园优秀教师的评选，这是北京市加强幼儿园教师队伍建设的重要举措。

“要尊重幼儿的年龄特点和个性发展需求，创设满足幼儿心理和游戏需求的物质与精神环境。比如针对幼儿入学时的分离焦虑问题，我们会鼓励他们把家里熟悉的物件带到园里来，一方面可以满足他们的需求，另一方面也可以让他们在家一样的环境中逐步消除分离焦虑。”北京市朝阳区三里屯幼儿园胡小洁分享了自己对学前教育的理解和经验做法，并分享了自己的获奖感受。“作为一名党员教师，今后我将继续厚植仁爱之心，关心爱护每一名孩子，践行智慧之为，同时提升专业能力，帮助每一名孩子在学龄前获得更好的成长。”胡小洁说。

“每个孩子都是优秀的学习者。”北京市第一幼儿园的张昊歆老师发挥自身特长，成立幼儿园戏剧社团，让孩子们成为小编剧、小演员、小音响师……大班的小朋友们以毕业典礼为契机，通过全过程参与节目剧本创编和演出，每个孩子都在台上台下找到适合自己的角色，同时也更有认同感和归属感。“唯有以爱为底色，我们才会发现每一个孩子的闪光之处，才能激发每一个孩子的无限潜力。”张昊歆说。作为首届获奖代表，张昊歆深感荣幸和自豪，“这个奖也会激励更多老师投身到学前教育事业当中来，让我们的学前教育事业发展越来越好！”

北京市教委表示，当前首都学前教育已进入高质量发展的新阶段，下一步将积极构建学前教师队伍四个体系：以紫禁杯优秀教师评选为契机，完善学前教师表彰体系；以开展幼儿园骨干主班教师评选为抓手，构建骨干教师培养体系；以教师基本功培训展示活动为载体，建立学前教师专业化培训体系；以依托优质园所建立教研基地为驱动，打造市区园三级教师教研体系。通过四个体系建设，着力提升学前教师育人能力和专业化水平，打造适应学前教育高质量发展的教师队伍。（李昉、实习生吕轩）

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