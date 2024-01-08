原标题：炒茶、种药……云南中小学巧打“生态”牌 赋能学生成长

学校不仅开辟有茶园，还有炒茶机让学生体验炒茶；校园里除了有美丽的花园，还建有中草药园，给不同品种的中草药挂牌，开设中草药种植课程……在以生物多样、生态多美闻名的云南省，不少中小学开辟以绿色生态为主题的劳动实践基地，赋能学生成长。

走进位于玉溪市元江县龙潭乡的龙潭中心学校，在篮球场上方的山坡上，4亩茶园格外引人注目。“我们不仅建有自己的茶园，还拥有自己的炒茶机，学生们尤为喜欢采茶炒茶的劳动实践。”龙潭中心学校校长杨佳文称，这一课程的设置，不仅培养孩子们的生活能力和责任感，同时还为学生们带来提高生活幸福指数的经济收入。

他介绍，学校基于茶园打造了春勤茶和碧潭茶2个品牌，2023年共收获茶叶100余斤，平均每班收入200余元。除此之外，学校还开辟了种植园和养殖园，由各班学生自主管理。2023年，全校共收获蔬菜200余斤，卖给学校食堂，平均每班蔬菜收入100余元。这些钱用来给同学们买蛋糕过生日、买课外书等。

图为龙潭中心学校学生们自己动手，修建蔬菜种植园。龙潭中心学校 供图

“以前，师生们会去学校外面散步。现在，他们喜欢在小菜园里逛逛、交谈。大家在体验劳动快乐的同时，放松了心情，还收获了自己的劳动成果。”杨佳文告诉记者，看到自己的劳动给班级带来快乐，大家都非常开心。

这一探索，源于杨佳文参加云南省“万名校长培训计划”学习的启发：“以前，一些学生没什么上学积极性。通过学习我想到了打造劳动实践基地、建立生态校园，来培养孩子们的劳动积极性、自理能力和责任感。”

无独有偶，位于“滇中粮仓”“云烟之乡”玉溪市红塔区的春和街道中心小学也探索生态校园建设和特色实践课设置。这所城乡结合处的乡镇小学，有山有水，占地面积大，下设11个完全小学。他们着力打造以“春趣”为题的校园文化，并结合各个校区特点打造和而不同的“春趣1+X”课程。

图为黄草坝小学“百草轩”中草药园。黄草坝小学 供图

该校校长、云南省“万名校长培训计划”第七期学员郝勇说，比如，中心小学和龙池小学分别靠近当地水源地飞井水库、九龙池，学校从课程和活动抓起，引导孩子爱护环境，做生态的小使者；寄宿制黄草坝小学地处大山深处，周边中草药植被覆盖率高，学校开辟了一块土地，建设“百草轩”中草药园，种植不同品种的中草药，开设中草药种植课程，传承和保护中药文化。

弯腰见德育，亲土知故乡。郝勇称，学校推崇教学与实践并重，积极开展自然生态保护教育，也是“万名校长培训计划”项目结出的美好果实。

该项目基于全新理念和模式，从2018年9月-2024年1月，共遴选10057名中青年校长、副校长和校长后备干部，分批次开展为期130天的脱产培训，着力提升校长的教育思想、办学思路、治校能力。

“在培训中，我们听了40场名家讲座，开展20本专业经典阅读，了解到很多新的教育理念和教学模式。”参加“万名校长培训计划”后，杨佳文感叹：不学习就会退步。希望新的探索，能给孩子们的成长带来更多可能性。 (陈雪莲)

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