人民网北京1月5日电 北京市教育数字化工作推进会4日在北京市第八十中学举行。会上，北京市第八十中学、北京市第二中学、北京市昌平区第一中学、北京市延庆区第一中学等第一批北京市智慧校园示范校接受授牌。

北京市委常委、教育工委书记，市政府党组成员、副市长于英杰指出，教育数字化是大势所趋、发展所需、改革所向，要站在建设教育强国的高度，站在北京智慧城市和数字标杆城市建设的高度，站在促进教育优质均衡发展的高度，深刻认识教育数字化的重大意义，大力推进教育数字化发展，不断催生新的教育模式，驱动教育系统性变革，努力打造高质量的首都教育体系。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕对北京市教育数字化工作进行了总体部署。他指出，要筑牢教育数字化发展根基，找准符合自身发展需要的数字化“新赛道”，积极培育智慧校园新场景与新生态，严守教育数字化发展的安全底线，为加快建设教育强国和新时代首都发展作出更大的贡献。

会议分为现场观摩和工作会两个阶段。在智慧教学场景现场展示观摩环节，北京市第八十中学、朝阳区教科院、海淀区教师进修学校和西城区第四十三中学等围绕“双师课堂”常态化教学场景，跨校、跨区联合教研场景等进行了展示，集中呈现了各区、各学校在教育数字化方面的典型应用成果。

记者了解到，2024年，北京市教委将继续开展第二批北京市智慧校园示范校评选工作，遴选出60所左右的智慧校园示范校，打造具有时代特征、北京特色、学校特点、专业特长的数字教育应用样板，进一步鼓励引导推动各区、各学校全面开展智慧校园建设。（李依环、实习生聂陈昱）

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