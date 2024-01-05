人民网北京1月5日电 （记者李依环）“立足教育强国新征程，作为财经高校排头兵，学校要充分发挥学校优势特色，切实担负起新的文化使命，努力在构建中国特色哲学社会科学体系上‘领题破题’，以实际行动答好‘教育强国、中财大何为’的时代命题。”中央财经大学日前举行的《高校马克思主义理论教育研究》创刊三周年学术研讨会上，该校党委书记何秀超在致辞中表示。

《高校马克思主义理论教育研究》由教育部主管，中央财经大学主办，自2020年以来已创刊三年。该刊办刊宗旨为坚持正确的舆论导向和办刊方向，刊载高校马克思主义理论教学研究成果，促进学术交流，推动成果传播，提高高校思政课教学研究水平。

何秀超指出，一是要坚定文化立场，在宣传研究阐释上走在前；二是坚定文化自信，在铸魂时代新人上走在前；三是坚定文化自强，在促进文明交流互鉴上走在前。要切实发挥高校作为哲学社会科学“五路大军”的重要作用，不断推出高质量研究成果，服务加快建构中国自主知识体系，不断开辟新时代中国特色哲学社会科学新境界。

北京市委宣传部分管日常工作的副部长赵卫东在致辞中对《高校马克思主义理论教育研究》创刊三周年表示祝贺。对于期刊未来发展，他表示，要立足首都实际，高度关注、积极参与全国文化中心建设，不断迈出新步伐、取得新成就，更好满足首都人民群众精神文化需求。

在主旨发言环节，来自北京大学、中共中央党校（国家行政学院）、清华大学、北京师范大学、中央党史和文献研究院、中国人民大学、中国社会科学院、中央财经大学的专家，聚焦主题进行分享交流。

中央财经大学学术期刊社社长、《高校马克思主义理论教育研究》常务副主编冯秀军表示，新时代期刊人将从三个方面担负起新的文化使命：一是坚定文化自信，服务建构中国的自主知识体系；二是坚持守正创新，引领求真务实的健康学术风气；三是秉持开放包容，搭建育人育才的开阔学术平台。

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