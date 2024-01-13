1月12日，2024年全国教育工作会议举行第二次全体会议。会议强调，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉做到“两个维护”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，共同推动教育强国建设，全面做好教育改革、发展、稳定各项工作，做有理想、负责任的行动主义者，切实把党中央重大决策部署落实好。中央教育工作领导小组秘书组组长、教育部党组书记、部长怀进鹏主持会议并讲话。

怀进鹏指出，2024年全国教育工作会议紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中央政治局第五次集体学习时的重要讲话精神，是建设教育强国、推进改革发展的部署会、交流会，达到了统一思想、深化认识、振奋精神、加油鼓劲的目的。一是战略自信更加坚定。聚焦推进中国式现代化这个最大的政治，进一步深刻把握教育的政治属性、战略属性、民生属性，不断增强教育服务高质量发展的责任感、使命感、紧迫感。二是方向路径更加明晰。锚定加快建成教育强国目标，明晰了教育强国建设的主攻方向和战略布局，紧紧围绕全面提高人才自主培养质量、支撑高水平科技自立自强，奋力迈出起步之年新气象。三是实干精神更加昂扬。提升转化能力和创造性落实能力，将党中央决策部署转化为落实的举措，不断增强执行力，真抓实干解决问题。四是内外配合更加有力。加快推进教育高水平对外开放，高效参与全球教育治理，充分借助各类平台舞台，在新的国际形势下闯出新路子、拓展新空间。

怀进鹏强调，建设教育强国的号角已经吹响，组织实施教育强国建设规划纲要是今年教育系统的工作主线、头等大事、一号工程，要以“开年即开战”的冲锋姿态，奋力书写教育高质量发展新篇章。一要紧紧围绕教育强国建设战略任务，找准战略支点，充分发挥高等教育龙头作用，夯实基础教育基点，发挥职业教育促进共同富裕的重要作用，精准实施重大工程和专项行动。二要锚定实施立德树人工程重大任务，牢记为党育人、为国育才，统筹加强育人队伍建设，践行大安全观，兜牢安全底线，营造全环境立德树人“生态圈”。三要坚定不移深化改革，主动走出“舒适区”，积极谋划、积极作为，用好资源配置“巧实力”，创新组织机制，强化政策协同，拓宽开放视野，坚持试点先行，推动教育体系的重塑重构。

怀进鹏强调，教育部各司局、各单位、各地教育部门要加强与人大代表、政协委员的沟通联络，全面介绍教育改革发展情况，深入听取意见建议，争取更多的关心、理解和支持。岁末年初，要高度重视教育系统安全，关心学生旅途安全和留校学生安全，妥善安排好留校师生寒假生活。

会上，北京、天津、辽宁、上海、山东、陕西、宁夏和广西等8个地方教育部门负责人作交流发言。教育部党组成员，中央教育工作领导小组秘书组秘书局、教育部机关各司局和直属单位主要负责人，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组负责人，各省区市党委教育工作部门和教育厅（教委）负责人，各计划单列市、新疆生产建设兵团教育局负责人参加会议。参加驻外使领馆教育工作会议人员列席会议。

(责编：李依环、李昉)