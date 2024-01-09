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2023年度中国自主的知识体系成果发布会召开

2024年01月09日15:29 |
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人民网北京1月9日电 （记者郝孟佳）8日，由中国人民大学主办的中国自主的知识体系成果发布会（2023年度）在中国国家版本馆召开，向社会各界呈现中国哲学社会科学工作者最新研究成果。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，要以本次发布会为契机，源源不断推出中国自主知识体系的重大标志性成果，以实际行动做深入研究阐释党的创新理论的引领者，弘扬中华优秀传统文化的践行者，服务新时代伟大实践的担纲者，中国声音、中国理论、中国思想的传播者，在新时代新征程上加快建构中国自主的知识体系，使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林。

中国人民大学校长林尚立表示，希望大家一同将自主知识体系成果发布会打造成党的创新理论的研究高地、示范园地、传播基地，引导和支持广大哲学社会科学工作者立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声，勇于结合新的实践不断推进理论创新，善于用新的理论指导新的实践，让马克思主义在中国大地上展现出更强大、更有说服力的真理力量。

会上，中国人民大学书报资料中心主任徐拥军发布了“中国自主的知识体系年度报告”，报告阐述了“原创学术概念”的定义、特征和价值等。

会上还推介了《中国民法典释评（十卷本）》（中国人民大学）、《中国出土青铜器全集（20卷本）》（北京大学）、《中国共产党对马克思主义政治经济学的创新发展、世界贡献和基本经验》（南开大学）等3项哲学社会科学领域2023年获奖成果，中国人民大学、吉林大学、中央财经大学、华东师范大学、西北大学等5所“建构中国自主的知识体系大学联盟”成员对2023年度重磅研究成果进行了介绍。

据介绍，“中国自主的知识体系成果发布会”是中国人民大学定期举办的学术盛会，致力于打造思想荟萃、融通中外的一流学术殿堂与高端交流平台，持续推介中国智慧、中国理论、中国方案。2023年4月，中国人民大学倡议发起成立“建构中国自主的知识体系大学联盟”，形成中国自主的知识体系成果发布机制，并于2023年5月、11月分别主办2场中国自主的知识体系成果发布会（季度）。

(责编：李依环、熊旭)

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