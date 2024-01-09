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首届数字教育与数字教研共同体建设研讨会召开

2024年01月09日08:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月9日电 近日，首届数字教育与数字教研共同体建设研讨会在北京召开。会上，全国首个数字教研共同体正式成立，《数字教研共同体北京共识》同期发布。

据悉，数字教研共同体由具有共同教育价值愿景，具备主动研究探索、共建共创共享精神的先行者组建而成，致力于促进个性化学习，实现因材施教，推动数字教育教学研究，优化教育教学管理，拓展交流合作。

大会主旨报告环节，教育部课程教材研究所专题中心主任张广斌表示，数字时代，人与数字技术在交互体验中走向深度融合，教育向数字世界加速回归，数据成为教育新要素，数字空间成为自由交互教育新空间。当前，我国数字教育教学研究仍处于起步阶段，期待与教育同仁一道努力，共同推动数字教育教学理论创新和实践发展。

清华大学人工智能国际治理研究院副院长梁正发表题为《生成式人工智能对基础教育的综合影响与应对策略》的报告。他阐述了人工智能对基础教育的内外部影响，并表示教育数字化转型应注重伦理培养与德性养成。

北京市海淀区教育科学研究院院长吴颖惠认为，建立数字教研共同体需要汇聚高校、教科研院所、行业企业和中小学校等广泛的研究力量，探索数字化时代教育教学研究新路径、新模式。

据悉，本次研讨会为期两天，还同期举办了数字交互课程案例分享、圆桌对话、经验分享、平行分论坛等环节，来自北京、山东、广东、甘肃、内蒙古、四川、陕西等地的专家、学者及一线教师，聚焦数字教育与数字课程交互等话题进行深入研讨。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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