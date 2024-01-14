人民网北京1月14日电 （记者李依环）据国家公务员网站消息，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试成绩已经公布。部分职位笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定的面试比例，根据中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员工作安排，需要面向社会公开调剂补充面试人选。

报考者自即日起，可以登录“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、咨询电话等。

有关事项公告如下：

一、调剂条件

除具备《中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公告》规定的资格条件外，参加调剂的报考者还应当符合以下条件：

（一）符合拟调剂职位所要求的资格条件。

（二）公共科目笔试成绩同时达到拟调剂职位和原报考职位的合格分数线，且考试类别相同。拟调剂职位设置了专业科目笔试条件的，专业科目笔试成绩还须同时达到合格分数线，且考试类别相同。

（三）未进入原报考职位面试人员名单。

参加调剂的报考者只能申请1个调剂职位。进入调剂职位面试的，不得参加原报考职位的递补。

二、调剂程序

（一）职位查询

报考者自即日起，可以登录“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”（以下简称“考录专题网站”）查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、咨询电话等。

（二）报名

2024年1月15日8:00至1月17日18:00期间，报考者凭报名时注册的用户名和密码登录“考录专题网站”，选报职位并提交调剂申请。报考者对有关职位的专业、学历、学位、工作经历等资格条件有疑问需要咨询时，可直接与招录机关联系。在提交调剂申请截止时间之前，报考者可以改报其他职位。

非网上报名的报考者参加调剂时，请直接与拟申请调剂的招录机关联系，在2024年1月17日18:00前提交书面调剂申请。

（三）资格审查

2024年1月18日8:00至1月19日18:00，招录机关对调剂本单位职位的网上申请和书面申请一并进行资格审查。资格审查一般依次按照报考者公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，两项成绩均相同的人员，一并进入资格审查；对于设置了专业科目笔试条件的职位，资格审查依次按照报考者合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，三项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。审查合格人数达到规定的调剂人数后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

2024年1月20日之后，参加调剂的报考者可以登录“考录专题网站”查询资格审查结果和进入调剂职位面试人员名单。

(责编：郝孟佳、熊旭)