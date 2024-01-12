人民网北京1月12日电 （记者李依环）寒假将至，教育部校外教育培训监管司、公安部刑事侦查局、国家消防救援局消防监督司、中国消费者协会秘书处近日联合发布提示，提醒广大学生及家长坚决打击“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等违规“黑竞赛”，并强调要自觉抵制违规校外培训、警惕防范资金安全风险、严防电信网络诈骗等。

自觉抵制违规校外培训

寒假期间，校外培训机构不得违规组织开展学科类培训。违规培训逃避监管，不仅培训质量难以保证，安全管理更是隐患重重，危及学生及家长人身、财产安全，请广大学生及家长共同抵制违规培训和各种形式的诱导、广告，以免上当受骗。

坚决打击违规“黑竞赛”

“大师赛（DSS）”“希望杯（XWB）”“华杯赛（HBS）”等均属违规举办的“黑竞赛”。所有竞赛结果均被禁止作为中小学生招生入学依据和考试加分项目。不法分子散布“竞赛获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属严重违法违规行为，教育部门将会同有关部门严厉打击。

警惕防范资金安全风险

参加非学科类培训的广大学生及家长要通过全国统一的“校外培训家长端”APP选课、缴费、退费及投诉。一次性缴费不应超过3个月或60课时及5000元上限，要签订《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，切实避免“退费难”“卷款跑路”等风险。

严防电信网络诈骗

一些不法分子通过伪造政府部门公文或以培训机构名义，诱导学生及家长添加QQ号或加入QQ群，以校外培训退费名义实施电信网络诈骗。为此，再次向广大学生及家长提醒，正规退费流程一般以原路返还的形式退至本人缴费账号，凡退款时附加购买商品或支付费用条件的，都是诈骗！如有疑问，可及时拨打110或有关培训机构主管部门电话求证、求助。

共同参与社会监督

欢迎广大学生及家长关注培训场地、设施配置、消防安全、从业人员资质等方面的风险隐患，可通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号及各地投诉举报渠道，举报提供违规违法问题线索。如涉及违规收退费等消费纠纷、消防设施器材损坏或故障、安全出口锁闭、疏散通道被占用堵塞、灭火和应急疏散预案不健全等问题，也可向当地消协组织、12345市民热线投诉反映。

(责编：郝孟佳、熊旭)