原标题：“吉林大学一号”卫星将择期发射

在常州工程职业技术学院（以下简称常州工程职院）不久前召开的建校65周年改革发展大会上，学校一批优秀生源基地、优秀就业基地获集中授牌。职业教育校企合作典型生产实践项目、现场工程师学院合作项目等在现场集中签约。

“在国家‘双高计划’的指引下，学校坚持‘立足常州、服务江苏、辐射长三角’的办学定位，重点聚焦长三角地区主导产业。通过创新校企合作机制，整合政行企等优势资源，学校搭建了产教融合集成化平台，充分发挥产教集聚优势，有效破解校企融合难。”该校党委书记李雄威说。近年来，学校全面提升协同创新供给能力，科教融汇实践取得新突破，走出了职业教育与区域产业发展充分匹配的“常工模式”。

记者了解到，5年来，常州工程职院作为中国特色高水平专业群建设单位，先后与超千家企业建立产学研合作关系，每年服务企业超600家，签订“四技”（技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询）服务合作项目超3000项。截至目前，该校已累计为国家和地方培养技术技能人才超10万人。

“作为一所面向行业基础工种、服务产业一线技能需求的职业教育高校，我们要培养站在行业前线、从事企业基础技术工作、解决一线技术问题的技能‘排头兵’。”该校党委副书记、校长基国林说。学校主动把职业教育教科研环节融入人才培养、技能创新、技术创新全过程，拓宽校企合作的深度和广度，打通科技成果转化的通道，为促进地方经济转型升级、企业创新发展提供新动能。

多年来，常州工程职院为加速科技成果转化进行了科研体制机制创新。学校找准自身定位、发挥专业优势、建好合作平台、盘活创新要素、打通成果转化“堵点”，为地方和企业转型升级提供了科技人才支撑。

该校党委委员、副校长黄一波介绍，常州工程职院针对校企深度融合难实施了一系列改革政策。学校给予科研成果突出的教师业绩奖励；简化项目经费预算编制，扩大经费使用自主权、预算调剂权；推动科研财务助理制度，建立创新尽职免责机制；设立知识产权专项基金，符合条件的科技成果统一转化后收益的80%用于奖励研发团队。

此外，该校还加大科研业绩在职称评聘中的权重，为从事科技成果转化的人员和科技创业人员的职称评定开辟通道。

在提升科技服务能力方面，该校创新融合机制，通过共建协同创新中心与产教融合共同体、构建特色服务平台等举措，为地方企业转型升级提供精准的科技助力。目前，该校与全球500强企业SGS通标标准技术服务有限公司共建教育部化学检验与环境检测协同实训平台，与常州市应急局共建产学研培创“五位一体”技术技能平台，与江苏省泗阳县人民政府共建技术转移中心泗阳分中心。

据悉，该校还联合大连理工大学常州研究院等科研院所和阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司、扬子江药业集团有限公司等龙头企业，共建绿色节能与新能源材料协同创新中心和特色原料药及制剂质量提升协同创新中心。这些创新中心重点针对产业发展上的难题，实施联合攻关、参与“揭榜挂帅”、推动科技成果推介转化，为促进地方经济转型升级、企业创新发展提供了新动能。

（记者 郑 莉 通讯员 蒋小燕 张 理 黄 宁）

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