杜老师：

某媒体刊文说：“这一现象背后所蕴涵的实际上是这些民众的实际需求。”请问其中的“蕴涵”用得是否妥当？谢谢。

四川读者 杨先生

杨先生：

表示“包含”的时候，“蕴含”跟“蕴涵”是一对异形词。也就是说，这两种写法都可以表示“包含”的意思，读音相同，只是写法不同。之前，《现代汉语词典》推荐使用“蕴涵”的写法。从2013年第6版《现代汉语词典》开始，调整为推荐“蕴含”，并举出用例：“这段文字不长，却蕴含着丰富的内容。”现在，不仅《现代汉语词典》，其他工具书也推荐使用“蕴含”来表示“包含”的意思。例如：

（1）珠玉蕴含，山川辉媚，自当名世。（晁补之《答贺李祥改宣德启》）（《辞海》）

（2）她的眼神里蕴含着些许笑意。（《现代汉语大词典》）

（3）虽是笑谈，却蕴含着深刻的人生哲理。（《现代汉语应用规范词典》）

（4）朴素的话语蕴含着深刻的道理。（《新编学生词典》）

如今有的词典如《现代汉语大词典》，在“蕴涵”词条里，已经不提它有“包含”义，而只说它是逻辑学中的一个概念。有的词典如《新编学生词典》已经不收“蕴涵”一词（鉴于专业性）。在《义务教育常用词表》（商务印书馆，2019年版）中，只收“蕴含”而未收“蕴涵”。现在，表示“包含”义时，主流媒体普遍采用“蕴含着”“蕴含了”等说法，而采用“蕴涵着”“蕴涵了”等说法的，只有其十几分之一。可见，现今社会普遍采用“蕴含”的写法表示“包含”义。因此，“这一现象背后所蕴涵的”宜写成“这一现象背后所蕴含的”。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李依环、李昉)