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国际力学、材料及工程科学领域专家高华健全职加盟清华大学

2024年01月16日15:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月16日电 记者从清华大学获悉，近日，国际力学、材料及工程科学领域专家高华健全职加盟清华大学。高华健表示，将发挥桥梁作用，促进清华力学学科的快速发展，并成为助力更多年轻学者成长的基石。

据了解，高华健是美国科学院院士、美国工程院院士、美国人文与科学院院士，中国科学院外籍院士，英国皇家学会院士、德国国家科学院院士、欧洲科学院院士，曾获国际固体力学最高荣誉希尔奖、国际应用力学最高奖铁木辛柯奖、美国机械工程师学会奖章等国际顶级荣誉奖项，是迄今为止国际力学领域唯一同时获得以上三大荣誉的科学家。

高华健的研究横跨力学、材料、机械、仿生学等多个领域，主要研究材料、结构和生物系统的宏微观形变和破坏行为。多年来，他创立了基于微观机制的应变梯度理论，从微观机理到宏观唯象的多尺度研究引领了近20年来力学的发展范式；揭示了多种新型微纳米结构金属材料的塑性变形机制和断裂机理，为后续材料和力学科学家解决金属材料强韧互斥的难题指明了可行方向；建立了纳米生物结构的力学理论体系，揭示了生物结构材料中力学性能优异的根本原因。

清华大学党委书记邱勇表示，高华健的加盟对于学校力学及其相关学科的发展具有重要意义。希望高华健教授充分发挥在人才培养、工程创新、学科交叉等方面不可替代的作用和广泛的国际影响力，带动清华工科建设不断迈上新台阶。（李昉、实习生聂陈昱）

(责编：李昉、熊旭)

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