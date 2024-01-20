人民网北京1月20日电 （记者孙竞、李依环）国际基础教育创新趋势论坛19日在京举办。中国教育科学研究院院长李永智发布了《国际基础教育创新趋势报告2024》。

报告指出，当前国际基础教育八个创新趋势为：一是首要关注提升师生数字素养；二是重视培养创新意识与能力；三是积极构建STEM教育生态体系；四是推进基础教育阶段职业生涯教育；五是突出社会情感能力学习；六是全面推进实施主题式跨学科学习；七是深度探索数智技术赋能评价；八是战略性促进教育包容与公平。

基于此，报告提出四个方面倡议，第一，世界各国均应面向人工智能时代、立足人类命运共同体，培养全球问题解决能力；第二，政府和学校应面向社会需求增强学生适应能力与终身发展技能；第三，各级政府应面向转型与变革让学习机会惠及人人；第四，所有政府、机构和学校应携起手来，共同推进基础教育交流互鉴。

记者了解到，中国教育科学研究院课题组基于近十年对全球基础教育发展趋势的持续性跟踪研究，系统整理了国际战略规划、政策文件和研究报告，提炼出国际基础教育八个创新趋势。此次发布的《国际基础教育创新趋势报告2024》旨在捕捉和解读全球基础教育的最新理念、政策与实践，促进中外教育交流，推动中国基础教育改革创新。

国际基础教育创新趋势论坛现场。人民网记者赵晨 摄

在主题报告环节，经合组织教育与技能司司长安德列亚斯·施莱歇尔，联合国教科文组织教师教育中心主任张民选，中国常驻联合国教科文组织原大使衔代表杨进，英国剑桥大学教师研究交流中心负责人帕特里克·卡迈克尔，新加坡国立教育研究院教学与实践研究中心主任丹尼斯·郭，香港大学教授梁贯成，北京一零一中党委书记、校长熊永昌，日本文部科学省综合教育政策局新井聪，俄罗斯高等经济大学教育学院院长叶夫根尼·特连捷夫等，围绕数字素养和创新人才培养、STEM教育、职业生涯教育、教师角色转型与专业发展、教育评价改进等话题分享了不同国家和区域基础教育创新发展的实践经验与思考。

此外，专家学者还围绕当前世界基础教育创新发展面临的挑战与应对举措、国际组织和国家政府等不同主体应当发挥的作用等话题进行了深入探讨。

(责编：郝孟佳、熊旭)