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感受厚重历史文化——

高校台胞青年访甘肃

2024年01月22日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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台胞青年参观兰州大学校史馆。
中新社记者 李亚龙摄

“选择来甘肃参加冬令营，主要是向往在雪场里滑雪。让我来当几天北方的孩子，亲身体验一番。”1月20日，来自台湾树德科技大学的学子陈思妤接受采访时说，期待此次甘肃游留下精彩美好的回忆。

当日，“2024年全国台联第三十届台胞青年冬令营甘肃分营”开营式举办。来自中国人民大学、清华大学、台湾大学、成功大学、逢甲大学、辅仁大学、树德科技大学、台中科技大学、屏东科技大学等两岸25所高校的大学生青年，将在甘肃度过充实的7天6夜。

“这次行程里有麦积山石窟，被誉为‘东方雕塑陈列馆’，是中国四大石窟之一，尤其石窟内的雕塑有不朽神韵。”陈思妤说，此前都是从别人口中了解丝路故事、甘肃传统文化，这次可以通过亲身探访深入认识甘肃。

此次，台胞青年将前往“中国历史文化名镇”榆中县、“世界文化遗产”天水麦积山石窟、“华夏人文始祖庙宇”天水伏羲庙、“中国乞巧文化之乡”西和县、“华夏第一洞”武都万象洞、“藏乡小江南”舟曲县、“中国红军长征‘加油站’”哈达铺，感受甘肃厚重的历史文化、藏乡风情。

“我对西北地区有几个印象，沙漠、羊肉以及少数民族文化等。”来自台湾政治大学的学子杨宇伦，目前是北京大学交换生。“二进西北”的他说，华夏大地那么广阔，一定要再来西北走走，不用双脚丈量大地实在可惜。

此次活动由中华全国台湾同胞联谊会联络部主办，甘肃省台湾同胞联谊会承办，中华青年发展联合会、中华文化经贸交流发展协会协办。（闫姣）

(责编：李依环、李昉)

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