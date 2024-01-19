原标题：中职国家奖学金评审有了新标准

近日，教育部、人力资源社会保障部、财政部联合印发《中等职业教育国家奖学金评审办法》（以下简称《评审办法》）。

本次印发的《评审办法》，是对2019年《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》的修订。此次修订主要有三点变化：一是更加突出技能导向，三部门要求各地各校在评选中，优先推选参加技能竞赛并获奖的学生，增加技能竞赛奖项——将世界职业院校技能大赛作为国际性技能竞赛奖项。二是倾斜支持人才紧缺专业，为贯彻新的职业教育法精神，三部门将奖学金名额倾斜专业中的“养老”改为“康养”，增加“托育”和“护理”两个专业，体现国家对发展人才紧缺专业的支持。三是使用信息系统开展评审工作，为确保评审工作公平、公正，进一步提高评审工作效率，三部门明确强调，要使用国家奖学金评审系统开展中职国家奖学金评审，各地各校通过评审系统报送评审结果。

有关负责人表示，《评审办法》的印发，标志着中职国家奖学金评审工作已经从初步探索步入常规开展阶段，这将进一步激励广大中职学生树立成为“大国工匠”的远大目标，勤奋学习、勇于实践，不断提高知识水平和职业技能；将进一步推动各地各校完善评审工作、健全学生综合评价机制，引导学生努力成为高素质技术技能人才；将进一步营造关注职业教育、重视职业教育的良好社会氛围，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

据悉，2019年秋季学期起，我国设立中等职业教育国家奖学金，用于奖励中等职业学校（含技工学校）全日制在校生中学习成绩、技能表现等方面特别优秀的学生，每年奖励2万名，每生每年6000元。近日公布的2022—2023学年度获奖学生名单显示，共有19884名学生获奖。

（记者唐芊尔）

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