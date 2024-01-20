人民网北京1月20日电 （记者孙竞、李依环）国际基础教育创新趋势论坛19日在人民日报社新媒体大厦“初心”报告厅举行。会上，中国教育科学研究院院长李永智正式发布《国际基础教育创新趋势报告2024》。

中国教育科学研究院院长李永智。人民网记者赵晨 摄

李永智介绍，在分析技术、经济、政治和社会等重要因素及其变化趋势背景下，中国教育科学研究院基于近十年对全球基础教育发展趋势的持续跟踪研究，系统梳理相关领域战略规划、政策文件、国际倡议和研究报告，经过专家反复咨询论证，总结了全球基础教育创新的八个趋势——

一是首要关注提升师生数字素养。在数字化时代背景下，师生的数字素养提升日益得到全球基础教育的重视，成为继识字、计算等基础素养之后，每个公民必备的新型基本能力。数字素养不仅涉及技术层面的能力，而且关乎更深层次的价值观、伦理道德、思维方式、行为模式和社会情感能力。

二是特别重视培养创新意识与能力。创新竞争力与国家社会经济实力成正比。各国自基础教育阶段开始，通过整合教育资源，调整教育模式，加强相关保障支持，为创新人才培养和国家创新发展奠定基础。

三是积极构建STEM教育生态体系。拥有良好科学素养、具备创新能力并掌握实践技能的高素质人才是应对未来社会挑战、参与全球经济科技竞争的关键要素，也是各国培养大批创新人才和高水平技能人才的共同选择。STEM教育成为新科技革命下的全球性趋势。

四是推进基础教育阶段职业生涯教育。近年来，因为新科技革命导致的未来就业变化和世界发展的不确定性等因素，世界各国普遍开始从基础教育阶段实施职业生涯课程或活动。职业生涯教育已成为各国基础教育体系中的重要组成部分。

五是特别突出社会情感能力学习。社会情感能力学习（SEL）在全球基础教育领域的重视日益增强，这反映了教育领域对于培养全面发展人才的深刻理解。SEL不仅关注学生的学术成就，更注重培养他们的情感管理、人际交往、决策能力等非认知技能，这些技能对个人的终身发展，特别是应对人工智能挑战至关重要。

六是全力推进实施主题式跨学科学习。主题式跨学科学习在全球基础教育领域的推广正在成为变革工业社会学校教学传统的主要内容之一。它通过将学习置于真实、复杂的情境中，结合多学科知识和方法，更全面地解决现实问题，培养学生的批判性思维、创新意识和综合解决问题的能力。

七是深度探索数智技术赋能评价。从工业时代进入数字时代，随着大数据和人工智能等技术的不断发展，教育评价正从传统的标准化测试转变为更全面、动态和个性化的评估方法。数智技术的应用不仅能够通过更多样的形式，评估更广泛的认知和非认知技能，还能通过基于学习分析的反馈循环，更好地整合学习和评价。这促使教育评价从简单的成绩排名，转变为对能力和学习过程更全面和详细的诊断。

八是战略性促进教育包容与公平。教育公平与包容是全球关注的重要议题，不仅关乎个人发展，关乎社会的平等与公正，更关乎人类文明的可持续发展。在全球化知识经济发展背景下，各国政府、国际组织以及教育机构正共同努力，通过多种策略和措施，确保每个孩子都有平等的机会接受高质量的教育。

“在全球化与逆全球化并存的背景下，数字化和人工智能技术不断升级换代，基础教育面临前所未有的挑战和机遇。我们必须重新思考基础教育的目标和方法，培养能够解决全球性问题、适应快速变化的社会需求、善于利用新技术，并在日益复杂与多元的全球格局中具备多元文化视野和包容性的新一代。”李永智表示。

基于此，报告提出四个方面倡议，第一，世界各国均应面向人工智能时代、立足人类命运共同体，培养全球问题解决能力；第二，政府和学校应面向社会需求增强学生适应与终身发展技能；第三，各级政府应面向转型与变革让学习机会惠及人人；第四，所有政府、机构和学校应携起手来，共同推进基础教育交流互鉴。

(责编：郝孟佳、熊旭)