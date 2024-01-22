原标题：善用“大思政课”讲好中国故事

思政课的本质是讲道理，讲好思政课要善于与中心工作相结合、与社会现实相结合、与生动实践相结合。习近平总书记强调：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。”经济建设是党的中心工作，坚持高质量发展是新时代的硬道理，推进中国式现代化是最大的政治。善用“大思政课”，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，要紧扣中国式现代化这个最大的政治，通过一系列既有理论深度又有实践力度和情感温度的中国经济发展故事，把经济高质量发展这个新时代的硬道理向广大青年学子讲清楚讲透彻，沟通心灵、启智润心、激扬斗志，不断增强青年学子对中国经济发展的信心和底气。

要讲好中国共产党领航中国经济巨轮破浪前行的故事，讲清楚推动高质量发展必须坚持和加强党的全面领导的道理。中国经济是一艘巨轮，体量越大，风浪越大，掌舵领航越重要。我们之所以勇于涉险滩、爬陡坡、闯难关，之所以能够取得历史性成就、发生历史性变革、转向高质量发展，根本原因在于有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进高质量发展，领航中国经济巨轮行稳致远。

要讲好社会主义基本经济制度彰显强大优势的故事，讲清楚坚持和完善社会主义基本经济制度是实现高质量发展的制度保障的道理。社会主义基本经济制度为创造中国经济奇迹提供了坚实支撑。公有制为主体、多种所有制经济共同发展，有效激发了各类市场主体活力和创造力；按劳分配为主体、多种分配方式并存，极大调动了各方面积极性，形成共促高质量发展的强大合力；社会主义市场经济体制推动有效市场和有为政府更好结合。在世界经济下行背景下，我国基本经济制度彰显了社会主义优越性，增强经济活力，提升发展效率，推进共同富裕，为中国经济持续向好发展奠定了坚实制度基础。

要讲好党带领人民不断创造美好生活的故事，讲清楚坚持以人民为中心才能走好高质量发展之路的道理。“人”是经济高质量发展的核心要义。为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。中国共产党始终牢记为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心使命，把推动高质量发展与创造高品质生活结合起来，正确处理经济增长与民生改善的关系，用心用情用力办好就业、教育、社保、医疗、养老、托幼、住房等民生实事，人民群众在经济高质量发展中的获得感、幸福感、安全感得到了持续、有效的提升。

注重用伟大成就讲道理，从新时代的伟大变革中讲清中国经济持续健康发展的有利条件和坚实基础。党的十八大以来取得的历史性成就和发生的历史性变革是极不寻常、极不平凡的，我国稳居世界第二大经济体、第一大工业国，全面建成小康社会，统筹经济发展和疫情防控取得世界最好成果，谱写了中国经济奇迹的新篇章。这些成绩的取得，得益于我国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势以及亿万人民创业创新和共克时艰的精神优势，这些都是我国经济回升向好并长期向好的底气所在和信心之源。

注重用生动实践讲道理，到科技创新、实体经济、区域发展等经济主战场中体验中国经济高质量发展的强大韧性和旺盛活力。超级计算、高速铁路、第四代核电、特高压输电技术、5G网络等科技创新产品，“中国速度”“大国工匠”“中国智造”等实体经济名片，京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域发展战略，既是中国经济持续健康发展的动力之源，也是中国经济充满生机活力的生动体现，这些生动实践案例都是我们善用“大思政课”讲好中国经济高质量发展故事的“社会大课堂”和“社会大资源”。

（作者：黄刚，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中央财经大学马克思主义学院教授）

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