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四川成都：学历落户条件放宽至大专

2024年01月22日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：四川成都：学历落户条件放宽至大专

35周岁以下的全日制普通高校专科学历毕业生可落户成都，成都下辖多个县（市）取消积分落户……《成都市户籍迁入登记管理办法》《成都市居住证积分管理办法》近日正式对外公布，成都市落户条件将进一步优化。

根据《成都市户籍迁入登记管理办法》，35周岁以下的全日制普通高校专科学历毕业生可落户成都，普通高校研究生学历毕业生落户也取消了年龄限制，人才入户条件进一步放宽。同时，简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县8个县（市）及成都东部新区将取消入户限制，“合法稳定就业、合法稳定居住”即可落户。

根据《成都市居住证积分管理办法》，成都“8+1”县（市）将取消积分入户。成都中心城区和城市新区的积分入户政策也得到优化，如将积分入户申请条件中的社保缴存时间降至3年，在积分指标上也更加注重技术技能指标和个人贡献指标。

据了解，《成都市户籍迁入登记管理办法》和《成都市居住证积分管理办法》将于2024年2月20日起施行。（记者李力可）

(责编：李昉、李依环)

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