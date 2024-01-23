人民网北京1月23日电 （记者李依环）20日至21日，首届中国卓越工程师培养院长论坛和卓越工程师培养校企导师研修班（第一期）在北京航空航天大学杭州校区举办。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏在致辞中指出，作为首批18个国家卓越工程师学院之一，北航创新体制机制，构建校企双主体协调的运行模式；选配优秀校企导师、汇聚优质生源，让最优秀的教师培养更优秀的学生；加大资金投入，打造类企业级工程实践平台，让学生在真环境中研究真问题、锻造真能力。希望通过本次论坛，与会单位能够分享真知灼见、碰撞思想火花，一起探讨未来卓越工程师培养改革的新思路新举措，为建设中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系贡献智慧和力量。

工业和信息化部人事教育司副司长朱秀梅表示，做好卓越工程师培养，要坚持中国特色，推进理念融合，激励学生胸怀报国之志。要坚持需求导向，推进校企联合，落实落细校企共同建设课程体系、共同实施联合培养；要坚持项目牵引，推进人才聚合，聚焦国家重大战略需求，在解决具体的工程问题中增长才干，贡献智慧，真正把论文写在工程科技的火热实践中；要坚持改革创新，推进机制耦合，健全制度保障体系，健全完善标准体系，探索更加科学的学生评价体系。

教育部学位管理与研究生教育司副司长徐维清表示，教育部高度重视卓越工程师培养工作，对进一步做好国家卓越工程师学院建设工作，做实产教融合人才培养共同体提出要求。在课程建设方面，要面向产业急需的关键问题，打造一流核心课程；在导师队伍建设方面，校企双方导师厘清权责，建立相匹配的导师考核激励机制；在学生入企培养方面，校企双方要主动对接，共同做好学生的指导；在学生评价方面，要建立非学科化的、强调工程能力的评价体系；在保障与管理方面，要强化资源配置，探索出一条卓越工程师学院高质量管理的新路，使卓越工程师成为优秀学生人人向往的平台。

会上，来自北京航空航天大学、浙江大学等4家国家卓越工程师学院代表进行发言。他们从校企协同、培养质量、入企实践、毕业评价等多个方面分享了关于卓越工程师培养的经验与思考，为深入推动卓越工程师培养改革献言献策。

据悉，论坛期间还举办了卓越工程师培养校企导师研修班（第一期），来自全国国家卓越工程师学院、国家卓越工程师创新研究院等单位的校企导师230余人参加。

(责编：李昉、熊旭)