人民网北京1月16日电 （记者王鑫）15日，第八届黄炎培职业教育奖颁奖大会在北京举行。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席大会并为杰出贡献奖单位及个人颁奖。

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席大会并为杰出贡献奖单位及个人颁奖。中华职业教育社供图

本届黄炎培职业教育奖坚持“公平、公正、公开”的原则，面向全国开展了评选工作。经过申报、推选、评审和公示等各环节，共评选出优秀学校奖50个、杰出校长奖50人、杰出教师奖100人、杰出贡献奖8个，一批为推动我国职业教育事业作出突出贡献的优秀单位和杰出个人受到表彰奖励。

郝明金发表讲话指出，要更好推进产教融合，不断提高职业教育适应性；要更好打造中国模式、中国方案，不断提高职业教育对外交流水平；要挖掘黄炎培职业教育思想的现实意义，不断提升黄炎培职业教育奖的品牌价值，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，助力实现中国式现代化作出新的更大贡献。

全国政协常委、中华职业教育社副理事长龙庄伟宣读了《关于表彰第八届黄炎培职业教育奖先进集体和个人的决定》。教育部职业教育与成人教育司司长彭斌柏代表教育部致辞。相关企业及院校代表获奖单位及个人作发言。

期间，中华职业学校、山西水利职业技术学院、广西金融职业技术学院等职业院校的师生进行了优秀才艺和非遗项目职业技能展示。

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