人民网记者 李昉

“人民网奖学金运用综合全面的评价体系，为莘莘学子提供了展示平台，引领大学生向榜样学习，充分彰显了党媒的社会责任感。”近日，在2023年人民网奖学金终评展示及颁奖活动现场，专家们这样评价。此次评选，来自29所高校的30位学子从全国740多名申请者中脱颖而出。

汇聚星火 搭建平台助力青年成长

在立德树人方面，教育是深媒体，媒体是宽教育。人民网是网上的人民日报，始终与青年学生相伴。

近年来，人民网围绕青年学生群体建设了“大思政课”云平台，推出同上一堂思政大课、职教学生读党报、大学校长论坛、职业教育论坛等品牌活动；联合全国高校发起互联网大思政课共建机制……汇聚为党育人、为国育才的磅礴力量。

本次终评活动是自2021年人民网奖学金开放申请以来，首次在线下进行，并首次邀请青年评委和外籍评委参与评审，充分彰显青年榜样力量，增强奖学金评选的国际交流互鉴。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红表示，希望通过人民网奖学金的高标准评定，为优秀学子们在学业晋升、职业发展方面提供更强大的助力。

向下扎根 把论文写在祖国大地上

“向下扎根，才能更好地向上生长。”人民网奖学金一等奖获得者、西北农林科技大学林汇源，深入生产一线，开展三农领域调研，用双脚丈量祖国的每一寸土地，为耐盐小麦的培育提供了源头性支撑。

“我的导师经常说，航天事业从来就只有1和0，我们必须打赢这场硬仗！”经过一遍又一遍的理论论证、一行又一行的代码调试、一夜又一夜的试验验证，人民网奖学金二等奖获得者马博宇和团队成员攻克问天舱机械臂各项关键技术，成功实现“问鼎苍穹”。

同林汇源、马博宇一样，每名人民网奖学金获得者都有各自的精彩，展现出昂扬向上的精神风貌。那么，对于有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，他们是如何理解的呢？在奖学金终评回答提问环节，他们将自己的青春故事、青春感悟娓娓道来。

“作为新时代的好青年，我们要有热忱的心，勇于自荐，不断自省以提高自己，这样才能更好地成长。”这是辽宁中医药大学徐宁阳的回答。她扎根中医科学研究，首次在国内将临床稽查法引入冠心病痰淤互结证辩证标准的临床评价中。

“新时代青年应该发扬不畏艰险的奋斗精神，在实践中顽强拼搏、练就真本领。”这是厦门大学李法君的回答。他与实验室伙伴们经过1000多个日夜奋战，开发出微纳生物芯片及检测系统，已完成首批肿瘤标志物样本测试，达到临床定量检测应用指标。

不忘初心 脚踏实地拥抱繁花人生

“人民网奖学金评选活动已经不单单是一个比赛了，更像是给自己的青春交上一份满意的答卷。”这是人民网奖学金获得者徐宁阳的真情流露。

学子们的风采展示、互动答问获得了人民网奖学金终评评委们的交口称赞。

人民日报社政治文化部副主任冯春梅用奋斗和创新两个关键词总结15位选手给她留下的深刻印象。“我们要用赞许和欣赏的眼光去看待年轻人，积极支持他们的人生出彩。希望同学们在今后的岁月里能够保持热爱，脚踏实地，走向大江大河，拥抱繁花人生。”

“今天的展示让我看到了青年奋进、青年向上、青年担当。”中国人民大学团委副书记张煦昀表示，希望同学们在青春的赛道上奋力奔跑，努力成为新时代新征程的开路先锋、事业闯将。

中国石化集团公司党群工作部党建室主任白方涛寄语青年学子，新时代新征程，希望每一个青年都能够绽放无比绚烂、多姿多彩的人生。

人民网相关负责人表示，今后人民网还将进一步优化奖学金评选办法，比如对不同学历的同学在考察标准上有所差异化，让更多佼佼者能够崭露头角。人民网愿与社会各界一道，为青春筑梦、育时代新人，激励广大青年学子谱写出国家富强、民族复兴的新篇章、新辉煌。

正如人民网奖学金一等奖获得者、华中科技大学冯子珊在获奖感言中所说的那样，“人民网奖学金对我而言既是荣誉，更是鞭策，未来我将继续踔厉奋发、不断前行”。

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(责编：郝孟佳、熊旭)