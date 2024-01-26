本报记者 姚雪青

莫砺锋在备课。

受访者供图

人物小传

莫砺锋：1949年生于江苏无锡，1984年10月毕业于南京大学中国古代文学专业，师从著名学者程千帆，是新中国第一位文学博士；1984年起，在南京大学中文系任教；现为南京大学人文社会科学资深教授、南京大学中国诗学研究中心主任。

2023年6月，中国历史研究院，习近平总书记出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。会上，南京大学中国诗学研究中心主任、人文社会科学资深教授莫砺锋以《普及古典名著 弘扬传统文化》为题发言。在他看来，这次座谈会对从事传统文化研究的学者来说，有着重大的指导意义。

“长达3000多年的中国文学史，发展得最成熟的文学样式首推诗歌……”在今年1月6日由南京大学与商务印书馆合办的学术研讨会上，莫砺锋以“何为学术，学术何为？”为主题发表演讲，引发了在场听众的思考……

从浩如烟海的古籍中，挑选出最具价值的部分介绍给读者，并用通俗易懂的语言解释好，让中华优秀传统文化走出象牙塔，进入千家万户，莫砺锋一直在努力的路上……

“我在农村背了好几千首诗”

莫砺锋在苏州高级中学（今苏州中学）就读时，是理科生，一心想当工程师；之后来到苏州太仓县劳动，随后又自愿来到更艰苦的安徽泗县农村……

读书成了劳动之余的乐趣。书都是辗转借来的，“借到什么，就读什么。”莫砺锋说。

借来的书，既有《左传》《古文观止》《唐诗三百首》等著作，也有外国文学名著。莫砺锋还读专业教材，他通过阅读《气象学教程》，学会了看云识天气。最后，能借到的中文书都读过了，他便读起了英文书……

条件艰苦，没有手表，莫砺锋就用背诵作品计时。从村里走到镇上，正好背一遍《孙子兵法》，或者背三遍《离骚》；点灯的煤油紧缺，他就白天读、晚上背。有一次，他忍不住彻夜读完一本小说，把母亲储存的煤油烧得一滴不剩；在一个狂风大作的下午，他割完稻子回家，看到“卷我屋上三重茅”的场景，从而更深刻地理解了杜甫的诗。

艰苦的环境，更加激励他努力读书。恢复高考的消息传来，莫砺锋已28岁。高中时想考清华大学的往事，已变成一个遥远的梦。1977年12月，他裹紧棉衣，走进泗县第一中学考场，考上了安徽大学外语系。

读到第三学期时，系里有些成绩好的同学想提前考研，劝他也去试试。莫砺锋外婆家在南京，他想报考南京大学，便跑到安徽省教育厅查阅招生目录。当看到中文系的古代文学招生方向正好是唐宋诗歌研究时，他心头一动：“我在农村背了好几千首诗，也许可以考一考，试试。”莫砺锋当场报名。

最终，莫砺锋考入南大，成为程千帆先生的学生。“临时起意考古代文学，没想过一辈子都做这个研究。”莫砺锋坦言，是程先生的教导让他看到了古代文学研究的意义。

“唐诗犹如一座气象万千的深山”

进入南大，莫砺锋发现，导师的经历与自己颇为相似：都是由理转文——上世纪30年代，程千帆考上金陵大学化学系，后因中文系学费便宜，家境贫寒的他就选择转系；都有多年农村劳动经验——程千帆曾在乡间18年，放牛养鸡经验丰富。一次，莫砺锋跟着导师在玄武湖散步，途经一块草地，程千帆说：“这块地够5头牛吃一天。”莫砺锋赞同说：“我也有这方面的经验。”

“程先生是从骨子里热爱中华优秀传统文化”。莫砺锋坦言，他在考研之前并没有决定读什么专业，“立雪程门”后，便决心献身古代文学，终老于斯。

程千帆先生65岁时重返南大课堂，对学生们倾注了全部心血，莫砺锋因此得以接受全面、系统的学术训练。1982年初，南京大学开始招收首届博士，从28位博士生导师中选出程千帆等10人，每人限招一名博士。莫砺锋由此成为南京大学中文系第一个博士，也是新中国第一位文学博士。

“就像手艺人带徒弟，程先生完全是手把手地教。我们不在课堂上课，而是在导师家探讨。”莫砺锋介绍，程先生为博士生制定了严格的培养计划——从先秦时期的经典到唐宋大家的别集，他开列10多部必读书，要求学生研读后，撰写一篇达到发表水平的论文。他还邀请周勋初、郭维森、吴新雷三位先生担任学术助手，指导学生研读典籍。

1984年，莫砺锋博士毕业，留校任教，一教就是40年。在校园里，他的唐宋文学研究课场场爆满；课堂外，他站上《百家讲坛》，开讲“诗歌唐朝”。既在学术上“进”得去，又在普及上“出”得来——他是怎样做到的？

“前提是将学问做精做深。”莫砺锋说，2004年，他出任南大中文系主任。“忙得一篇论文也写不成，就用零碎的时间写随笔，于是写出了一本《莫砺锋诗话》，谈古典诗词与现代生活的关系。”出版后，收到众多读者来信。

学校请来《百家讲坛》的编导录节目，莫砺锋被选上，讲“杜甫的文化意义”。几年后，《百家讲坛》再次邀他讲唐诗。节目走红后，他把讲课内容结集为《莫砺锋说唐诗》，印了10万册。

“千辛万苦写的学术著作，印个2000册就不得了，但这本书很受欢迎。”莫砺锋深受鼓舞：“古典诗词的生命力是永恒的，价值也是日新月异的，应在现代社会承担熏陶高尚人格、培养高雅志趣的任务。”

2023年5月，莫砺锋在四川省眉山市三苏祠讲苏东坡，在成都杜甫草堂讲“杜甫和传统文化”，两场讲座线上线下听众达200万；6月，出版普及诗词的新作《小学生必读诗词112首》《中学生必读诗词125首》……

莫砺锋说：“唐诗犹如一座气象万千的深山，我对这座大山的进山路径和景点方位比较熟悉。我想做那个站在唐诗山口的导游，向游客指点进山路径和解说沿途风景。”

“导师当年怎么教我的，我也试图这样来教学生”

2023年5月23日上午，莫砺锋在南京大学上完最后一堂课，面对坐满了教室的同学们，“离开学校的小课堂，我还要走上社会的大课堂。”莫砺锋感慨地说。

最后一堂课结束前10分钟，莫砺锋首先感谢了学生，接着回忆起高考前夕和同学相约“不学文科，不考师范”的往事，没想到做了一辈子文科老师；停顿一下，他又讲起程千帆先生：“遇到程先生后，我才决心做老师。既然做了，就得做好！”说完，教室里响起经久不息的掌声……

莫砺锋常用“教学相长”来形容师生关系。“我为学生们上讨论课，两周一次，每次半天，雷打不动，我也从学生那里得到启发。”

“莫老师对教学、对学生都非常看重。”莫砺锋的博士生蒲柏林说。有时莫老师请学生到家中“面授一课”，请学生帮他解决手机、电脑问题。临走时，学生都会得到一本赠书……

莫砺锋谈及一件往事：导师让他以证人的身份在其遗嘱上签名。程千帆在遗嘱里说：“晚年虽略有著述，但微不足道，精心培养学生数人，极为优秀……”他得知导师把培养学生看得比著述还重要，内心大为震撼。

莫砺锋前年招收了最后一届博士生，目前尚未毕业的还有十来人，他坦言：“导师当年怎么教我的，我也试图这样来教学生。”

■记者手记

“不管干什么，都应努力做到最好”

在学术界和文化界都广受敬重，在校园里和网络上都很受欢迎——这样一位文化大家，如何看待青春时那个怀揣着工程师梦想的少年？

关于这个问题，莫老师诚恳地回答：“从事什么职业虽然不完全由自己做主，但不管干什么，都应努力做到最好。”

如今，莫老师的女儿学了工科，成为计算机技术工程师，算是部分地圆了他自己的旧梦。在博士生蒲柏林看来，莫老师逻辑性强，有思辨意识，“可以说将理工思维引入了文科”。诚然，每一项事业，不论大小，都是踏踏实实、一点一滴拼出来、干出来的。在职业生涯中，一个人如果有“择一业，终一生”的志向，以“千万锤成一器”的精神追求卓越，无论世事如何变迁，一定能成就一番事业。这是莫砺锋先生治学育人的人生经历给予我们的启示。

《 人民日报 》（ 2024年01月26日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)