原标题：“特殊儿童”的冬季运动会：乐享体育、笑对人生

冬日的西安，冷冽的寒风吹散了街道的喧嚣，令这座古城显得愈发宁静。然而，在城市的一角却传来了阵阵笑声、呐喊声。原来，一场特殊的冬季运动会正在火热进行。

陕西省多个地市的智力残疾儿童齐聚西安参加运动会。 于浩洋 摄

18日，伴随着激情昂扬的《运动员进行曲》，来自陕西省多个地市的48名智力残疾儿童齐聚西安，化身运动健儿追逐体育梦想，参与陕西省智力残疾人及亲友协会残健融合冬季趣味运动会。

本次运动会由陕西省残疾人联合会、西安市残疾人联合会等主办，陕西省智力残疾人及亲友协会承办，西安中医脑病医院等协办。

入场仪式上，48名智力残疾儿童分为4支参赛队伍，高喊口号，有序进场。大龄“特殊儿童”带来了精彩的啦啦操表演，为运动员们加油打气。

陕西省智力残疾人及亲友协会主席、西安中医脑病医院党委书记、院长宋虎杰表示，本次比赛旨在鼓舞“特殊儿童”赛出风格、赛出水平。以体育运动为契机，为孩子们塑造不畏困难、顽强拼搏的意志以及自强自立的品格。

智力残疾儿童(前排左一)参与投篮比赛。于浩洋 摄

随着运动会开幕，参赛儿童首先观看了西安市灞桥区残疾人旱地冰壶队表演，并亲身体验旱地冰壶的乐趣。随后，在带队老师的指导下，参赛儿童参与了定点投篮、保龄球和飞镖项目。

赛场上的气氛紧张激烈，每个孩子都为了荣誉而奋力拼搏。场下的观众们也激情澎湃，为参赛者加油鼓劲。“其实比赛成绩不重要，对于我而言，能看到孩子勇敢走上赛场，融入集体，我们就已经是冠军了。”一位“特殊儿童”家长坦言。

在赛后的颁奖仪式上，与会嘉宾为获得冠、亚、季军的孩子们颁发了奖牌和奖品。当日恰逢腊八节，工作人员还为大家发放了腊八粥、纪念品，并送上祝福。

主办方表示，本次运动会不仅为智力残疾儿童及家庭参与冬季康复健身和大众冰雪运动提供了机会，也让更多人见证了智力残疾儿童勇往直前的坚韧和对运动的热爱。希望每一名孩子都能通过参加体育运动，享受生活、融入社会、笑对人生。(党田野 杨萃萃)

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