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教育部：截至2023年底，我国已成立40家老年大学分部

2024年01月26日11:05 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月26日电 （记者李依环）教育部今天上午举行的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司副司长李英利表示，2023年3月，国家老年大学挂牌成立。截至2023年底，已成立40家老年大学分部、3000个老年学习中心、5.5万个老年学习点。

关于教育部一年来推进数字化赋能服务终身学习工作进展的情况，李英利从六个方面进行了详细介绍——

一是学习型社会建设图景更加清晰。研制《学习型社会建设推进工程实施方案》，印发《学习型社会建设重点任务》，部署了学习型城市建设、县域社区学习中心建设、学历继续教育教学改革、非学历教育改革创新、三教统筹协同创新等重点任务。

二是学习型城市网络更加健全。聚焦数字化赋能学习型城市，以加入全球学习型城市网络的10个城市为示范，以城带乡、城乡一体，着力打牢城市数字基座，2023年推动80个城市申请加入全国学习型城市网络。

三是终身教育学习资源更加多元。建强终身教育平台，开展“能者为师”“智慧助老”专项行动，开放共享近8万门优质微课；推出“全民阅读、书香中国”线上学习活动专区，上线超过1万本电子书。截至2023年底，终身教育平台累计上线资源100余万个，服务学习者3600万余人次。

四是智慧教育平台应用更加丰富。升级改造国家智慧教育公共服务平台职教版块，加强数字资源开发与供给，新增“企业资源”“工匠精神”“智慧教研室”等专栏，2023年新接入虚拟仿真、在线精品课、专业教学资源库等2.8万个，累计汇聚各类优质资源727万余条。

五是老年大学办学体系更加完善。2023年3月，国家老年大学挂牌成立。截至2023年底，已成立40家老年大学分部、3000个老年学习中心、5.5万个老年学习点。全国老年教育公共服务平台围绕“德学康乐为”五个类别上线课程43.6万门，总时长408.9万分钟，线上注册用户234.1万人，服务5640万人次学习。

六是终身学习活动周品牌效应更加彰显。2023年，紧紧围绕“让学习成为一种生活方式”这一主题，广泛开展主题阅读、数字阅读分享、线上社会大讲堂、“社长（总编）荐书”等活动，有3200余万群众参与，人数再创新高。自2005年起，我们已连续举办19届全民终身学习活动周，累计带动4亿多群众参与。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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