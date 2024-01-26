简化入校程序、扩大校园开放规模、新增工作日校园开放……近日，记者从清华大学了解到，寒假期间，学校最大限度有序推进校园开放，打造系列游学组合服务，推出寒假游学“大礼包”。

据了解，1月25日至2月21日寒假期间，清华大学校园对外开放参观。入校时间为上午8:00至11:00，下午13:00至16:00，每周一为校园休整日，不对外开放。校园参观实行网上实名预约，参观者从指定校门出入，个人参观可提前7日通过“参观清华”微信小程序预约，团队参观可提前14日通过“清华大学保卫部”网站“校园参观预约”栏目预约，预约主体须为中小学或教育主管部门。

为确保社会公众获得更优质的体验，清华大学推出两项畅游校园措施：一是提供校园地图，参观者可在清华大学官方网站下载，并根据地图指引规划游学路线；二是整合校园服务信息，在“清华后勤”企业号嵌入“行在清华”板块，新增”服务地图”栏目，实现一键获取校园服务信息。同时，学校部分餐厅可支持社会公众采用现金和线上支付方式就餐。

在游学内容方面，学校规划出4条精品游览路线和6条红色讲解路线，为入校参观者讲解校园风物、讲述清华故事，打造校园“实景课堂”；学校史馆坚持按照平日开放时间开馆，并增设户外展览，围绕清华校史和优良传统讲好“大思政课”；艺术博物馆将系列特色展览的结束时间延期到寒假之后，并为公众提供免费的讲解服务，通过开启一场场沉浸式的艺术之旅，让公众尽情领略艺术的精彩纷呈。

此外，清华大学提醒，学校为教学科研单位，非旅游景点，参观期间无需支付任何费用，并倡导参观者遵守校园规定，减少对教学科研任务的影响，共同营造开放和谐的校园氛围。（李昉、实习生吕轩）

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