人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部：开展人工智能应用试点示范 建设国家教育数字化大数据中心

2024年01月26日14:51 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京1月26日电 （记者李依环）教育部今天上午举行新闻发布会，介绍一年来推进教育数字化进展等情况。对于下一步教育部如何推进相关工作，教育部科学技术与信息化司司长周大旺谈到，将开展人工智能应用试点示范，推动智能化。当前，国家教育数字化大数据中心已起步建设。

周大旺表示，下一步，教育部将继续坚持应用为王，走集成化、智能化、国际化道路，以国家智慧教育平台为依托，以国家教育数字化大数据中心为重点，着力统筹应用、共享与创新，全面赋能学生学习、教师教学、学校治理、教育创新和国际合作，以数字化支撑引领教育强国建设。重点任务主要是三个方面——

第一，组织优质资源工具的遴选汇聚，推动集成化。完善国家智慧教育平台体系，建立资源开发汇聚、激励评价、更新迭代机制，实施短缺资源补充计划，强化资源有组织开发，打造一批标杆课程。在国家智慧教育平台上线应用超市，汇聚地方、学校、企业开发的工具，构建多元参与的应用生态，开展“五好”典型案例的培育推荐与宣传推广、试点国家中小学智慧教育平台积分认定，探索将数字化应用纳入教师和管理者工作考核。

第二，开展人工智能应用试点示范，推动智能化。建设国家教育数字化大数据中心，强化资源开发利用、公共服务提供、应用发展监测、综合研究分析和安全运维保障，建成数据治理平台、算法赋能平台、算力共享平台，构建标准规划体系和网络安全体系。实施高等学校生成式人工智能创新应用项目，推动生成式人工智能在相关专业领域的应用，以人工智能赋能国家智慧教育平台升级，实现资源个性推送和智能搜索。

第三，深入实施“数字教育出海”，推动国际化。持续举办世界数字教育大会、国际人工智能与教育会议、世界慕课与在线教育大会，持续发布中国智慧教育蓝皮书、数字教育发展指数和全球数字教育示范案例。推动“慕课出海2.0”，发布世界高等教育数字化发展报告和发展指数，依托世界慕课与在线教育联盟举办全球公开课，开设全球融合式课堂，开展国际学分互认，探索学历互认。建立金砖国家数字教育合作机制，参与联合国儿童基金会全球数字学习门户项目。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部