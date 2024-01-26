人民网北京1月26日电 （记者李依环）教育部今天上午举行新闻发布会，介绍一年来推进教育数字化进展等情况。对于下一步教育部如何推进相关工作，教育部科学技术与信息化司司长周大旺谈到，将开展人工智能应用试点示范，推动智能化。当前，国家教育数字化大数据中心已起步建设。

周大旺表示，下一步，教育部将继续坚持应用为王，走集成化、智能化、国际化道路，以国家智慧教育平台为依托，以国家教育数字化大数据中心为重点，着力统筹应用、共享与创新，全面赋能学生学习、教师教学、学校治理、教育创新和国际合作，以数字化支撑引领教育强国建设。重点任务主要是三个方面——

第一，组织优质资源工具的遴选汇聚，推动集成化。完善国家智慧教育平台体系，建立资源开发汇聚、激励评价、更新迭代机制，实施短缺资源补充计划，强化资源有组织开发，打造一批标杆课程。在国家智慧教育平台上线应用超市，汇聚地方、学校、企业开发的工具，构建多元参与的应用生态，开展“五好”典型案例的培育推荐与宣传推广、试点国家中小学智慧教育平台积分认定，探索将数字化应用纳入教师和管理者工作考核。

第二，开展人工智能应用试点示范，推动智能化。建设国家教育数字化大数据中心，强化资源开发利用、公共服务提供、应用发展监测、综合研究分析和安全运维保障，建成数据治理平台、算法赋能平台、算力共享平台，构建标准规划体系和网络安全体系。实施高等学校生成式人工智能创新应用项目，推动生成式人工智能在相关专业领域的应用，以人工智能赋能国家智慧教育平台升级，实现资源个性推送和智能搜索。

第三，深入实施“数字教育出海”，推动国际化。持续举办世界数字教育大会、国际人工智能与教育会议、世界慕课与在线教育大会，持续发布中国智慧教育蓝皮书、数字教育发展指数和全球数字教育示范案例。推动“慕课出海2.0”，发布世界高等教育数字化发展报告和发展指数，依托世界慕课与在线教育联盟举办全球公开课，开设全球融合式课堂，开展国际学分互认，探索学历互认。建立金砖国家数字教育合作机制，参与联合国儿童基金会全球数字学习门户项目。

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