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“新时代‘枫桥经验’与社会风险治理”学术研讨会在京举行

2024年02月04日16:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月4日电 日前，“新时代‘枫桥经验’与社会风险治理”学术研讨会在北京举行，来自中共中央党校（国家行政学院）、北京大学、清华大学、中国矿业大学（北京）等单位的专家、学者现场参会。大会由中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会主办，中国矿业大学（北京）文法学院承办。

中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会主任委员、中国矿业大学（北京）原副校长范中启在致辞中表示，在新时代背景下，社会治理面临的新挑战与新机遇，赋予了“枫桥经验”新的历史使命和价值。要进一步增强对新时代“枫桥经验”重要价值的认识，不断深化新时代“枫桥经验”的核心内涵，探索新时代“枫桥经验”在社会风险治理中的实践路径。

浙江省新时代“枫桥经验”研究院院长金伯中介绍了新时代“枫桥经验”作为一个整体性概念的缘起和内涵。金伯中指出，新时代“枫桥经验”是实现“中国之治”的一张金名片，是在继承和发扬“枫桥经验”的基础上，对新时代党的基层社会治理实践的经验总结。

会上，与会专家、学者就如何让新时代“枫桥经验”在社会风险治理中更好发挥作用进行了讨论，对坚持和发展新时代“枫桥经验”、防范化解社会风险作出了学理阐释、探讨了实践路径。

中国职业安全健康协会基层安全应急管理专业委员会副主任委员、中国矿业大学（北京）文法学院院长刘金程认为，公共管理学科理应肩负时代使命与职责，为社会风险治理提供学理指导与对策建议。此次会议对新时代“枫桥经验”和社会风险治理相关议题的探讨，有助于学界深化对新时代“枫桥经验”的阐释，推动其更好指导基层社会治理实践。

据悉，当天还举行了《新时代“枫桥经验”与社会风险治理》新书发布会。南京大学政府管理学院兼职教授孔祥涛表示，社会风险治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面，要通过持续的学术探讨与理论创新，进一步发展新时代“枫桥经验”，提升社会治理效能。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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